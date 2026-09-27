El empresario Dominguez aliado de AMLO

Gente conectada con la realidad del accionista de CIESA que va a comprar Altos Hornos de México, aseguran que es intermediario de los hijos de AMLO, que es la realidad y vuelve a repetirse la historia cuando el GAN se adjudicó la empresa, llegaron de último momento a la subasta.

La historia podría volver a repetirse pero hay que aclarar son rumores que se manejan a muy alta esfera, por ello tampoco se puede descartar tomando en cuenta que ese empresario se dedica a la fabricación de andamios y que tiene una pequeña acería en Jalisco, por ello lo extraño del capital.

En fin a la sociedad poco le interesa el origen de la propuesta siguen en lo mismo que a los trabajadores se les pague y que vuelva a funcionar, con ello empezar a regresar la tranquilidad y recuperar la dinámica económica que en realidad se desplomó desde el cierre de la acerera.

Por supuesto que aún hay que esperar que depositen el fondo de garantía y que aterrice todo la primera señal será al conocer sobre los adeudos con dependencias del Gobierno Federal, sobre todo que se conecte la energía eléctrica, ese será el primer paso para la recuperación de la gran empresa.

Hay quienes aseguran que todavía no hay nada en claro, que este proceso aún no concluye, le apuestan que pueden presentarse aspectos que detengan la inversión, sobre todo porque no se habló de los adeudos, en la primera entrevista José Antonio Domínguez Arreola, solo habla de metas de producción.

Pero se insiste hay que ver el acuerdo con la federación, es el prime candado que deben retirar, mientras no se conozca los acuerdos no se puede cantar victoria aunque claro falta ver quien se encuentra detrás del empresario es cuando se podrá detectar por donde sopla el viento.

Claro que eso interesa porque sin energía eléctrica es difícil pensar en la reactivación de la empresa, entonces es un tema que debe poner a pensar, la euforia al conocerse de la oferta impidió ver otros aspectos por lo tanto siempre es bueno reflexionar y es válido esperar cosas positivas.

Hay que ver las cosas desde otra expectativa, es decir lo que la sociedad en general espera, pero también es cierto, todos los puntos que se involucran se deben analizar de manera tranquila y en base a la realidad, pensar de manera diferente es tanto como hacerse ilusiones y por supuesto todo se vale.

En otro tema, los tres reportes de COVID en alumnas de la Escuela Normal de Monclova, no obligan a que el sector salud declare alerta sanitaria, las contagiadas se encuentran en sus domicilio bajo reguardo, aclaró el director de la Cuarta Jurisdicción del Sector Salud Faustino Aguilar Arocha.

Señaló que el reporte fue del personal de la institución en donde de inmediato se aplicaron protocolos sanitarios y proteger al resto de la comunidad estudiantil, es un caso que atrajo la atención de la sociedad por ser un centro educativo pero no obliga a declarar emergencia sanitaria.

"Fueron tres estudiantes de esa escuela las que salieron positivas a COVID-19, la dirección del plantel aplicó de inmediato las acciones sanitarias, incluso la escuela siguió operando de manera normal luego de comprobar que no había más estudiantes contagiados, las afectadas pasaron a sus domicilios" indicó.

Aguilar Arocha, dijo que este reporte obliga a reforzar las acciones sanitarias sobre todo en el hogar, las familias tienen el compromiso de cuidar el entorno en caso y un integrante de presente problemas de salud de inmediato trasladarlo para atención médica, y descartar si se encuentra o no contagiado.

Nos leemos mañana..