Sigue la convocatoria para el 23

Pese a que faltaría solo un día para navidad, la convocatoria para los ex trabajadores de AHMSA y sociedad en general sigue abierta, la cita es el próximo martes 23 a las diez de la mañana en la explanada de lo que fue la planta Uno y mostrar que hay unidad en torno al movimiento.

Jesús Marines, dice que espera buena respuesta de la sociedad y aunque entiende que un fuerte número ya se encuentra trabajando y eso puede influir para que no hagan acto de presencia, hay otro segmento de la población que si puede presentarse, es la ocasión para demostrar a la presidenta que se encuentran unidos y organizados.

Señaló que ya llegaron a su límite y acusan al síndico de dilatar el proceso de quiebra sin conocer las intenciones pero eso afecta a los ex trabajadores que no tienen condiciones de recibir su liquidación, es decir que no tienen manera de recuperar lo que por ley les corresponde.

Por esa razón insiste que la única forma de salir adelante es mediante la unidad total, que se entienda que no hay grupos colores u organizaciones sindical, todos como uno solo al frente de la batalla puesto que es la manera de protestar y exigir que ya no avance más el tiempo.

En otro comentario, aunque se dice que los mineros de Cananea ganaron la realidad es que la información real apenas empieza a circular, una de ellas la más acertada dice que recibieron exactamente la misma cantidad que les ofrecieron hace 18 años, es decir de ser cierto entonces ganaron pero perdieron.

18 no es poco tiempo, es cierto pero se insiste hay que decir la verdad si la cantidad que recibieron como indemnización es la misma de hacer 18 años, entonces no les pagaron salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, vales de despensa y todas las prestaciones que gozaban antes de la huelga.

Por ello no hay que esperar que la información real empiece a circular porque no se puede decir ganamos si recibieron la misma cantidad, es decir el cheque que hace 18 años rechazaron, eso es lo que se debe informar, otro tema es lo relativo a las pensiones y los difuntos en este lapso de tiempo.

No hay duda que es fácil enviar mensajes con doble sentido, pero gracias a las redes sociales ya no es fácil engañar a nadie, veremos que dicen sobre el monto que por indemnización recibieron, si en realidad es la misma cantidad que hace 18 años entonces se baja el cero y no contiene.

Por otro lado es bueno destacar que el gobierno federal aceptó entregar casi medio millón de pesos, entonces la pregunta que sale de volada es entonces porque con los obreros de AHMSA, dicen que no pueden sacar dinero del erario público, como que no se entiende esa postura.

Es bueno recordar que por meses los ex trabajadores de AHMSA piden a la Presidenta una partida especial para que la indemnización sea de acuerdo a lo que establecían los Contratos Colectivos de Trabajo y de inmediato salió la reacción de que no hay manera de sacar dinero de la federación.

Al conocer la aportación del Gobierno Federal de inmediato salió la reacción de quienes tratan engañar, dicen que es a modo de "comodato" es decir que posteriormente se va a cobrar al Grupo México, propietario de la mina, y si en realidad así será ese proceso cabe la pregunta.

Porque no presta dinero my después se le cobra a quien se quede con la empresa, digo es lo mismo, es cuestión de valores porque no puede haber trabajadores de primera ni de tercera, es lo que se alcanza a observar en este caso, por ello lo correcto es esperar para conocer la postura oficial llegado el momento.

Nos leemos mañana.