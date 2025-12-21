Siguen los comentarios en torno a CANANEA

No hay duda que al conocer el apoyo por cerca de medio millón de pesos a ex trabajadores de Cananea, los comentarios crecen incluso entre los ex trabajadores de AHMSA se abrió la esperanza de que el Gobierno Federal también responda y autoricen recursos para la liquidación.

Y tienen razón por justicia humanitaria así se debe responder cuestión de entender que no se va alcanzar para cubrir la indemnización completa entonces así como lo hicieron en Cananea, lo pueden hacer en Coahuila ya se comprobó que si hay manera de disponer recursos para ello.

O como dice la raza la menos que sea manejo político y tener cortina de humo para olvidarse de los famosos 55 millones de dólares, es decir les dan algo de dinero y se olvidan de lo demás, para de esa manera tratar de llevar agua al molino porque en realidad en esta vida nada es gratis.

Esperemos ver que sigue en los próximos días en razón de que dicen que antes de concluir el año se publica la convocatoria para el remate de los bienes de la empresa eso sería que se dan las condiciones para que en enero se tenga información del o los postores dispuestos a meterle lana, veremos.

Por el lado social, Con el paso de los años se perdió el verdadero sentido de la navidad y aunque se organizan eventos sociales que se hacen pasar como posadas, la realidad es que solo es de nombre, no se sigue la costumbre de que haya un nacimiento ni tampoco hay rezos ni canticos alusivos a la celebración de navidad.

El sacerdote José López Sandoval, dijo que la iglesia inició un proyecto dirigido a conseguir el rescate de la celebración del nacimiento del salvador del mundo, que en realidad se regrese al pasado cuando en hogares se celebran las famosas posadas como corresponde.

"La verdad que es lamentable que haya desaparecido la tradición de celebrar como corresponde el nacimiento de Jesús, en el pasado se cargaba el nacimiento con la representación religiosa, la gente entonaba canticos rezaban y prevalecía la unidad de familias" señaló.

Dijo que con el paso de los años se comercializó esa celebración y ahora organizan bailes en donde hay de todo menos lo que representa la navidad, ni nacimientos, ni rezos ni nada que represente lo que en realidad representa el nacimiento de Jesús, hoy es escenario para en cierta forma hacer negocio.

Del lado sanitario, pese a los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud, en la región los reportes de pacientes afectados por el dengue se redujeron este año, hasta la fecha se tienen 260 casos, tres de ellos mortales, y con el frio la tendencia es ir a la baja, dijo el director de la Cuarta Jurisdicción del Sector Salud.

Faustino Aguilar Arocha dijo que han reducido bastantes los casos de dengue, pese a ello no dejan de seguir trabajando, como todos lo pueden comprobar, se sigue trabajando continuamente en el control armario y sobre todo el descacharrización por parte de los municipios que siempre los apoyan de todo.

"Seguimos trabajando, seguimos haciendo todas las situaciones y todas las implementaciones necesarias, pues para que la gente les vaya bien y que y sobre todo, pues que tengan muy buen control y ahorita, cuando esta temporada invernal, el mosco disminuye mucho su movimiento" señaló.

Apuntó por el momento no hay tantos no hay casos mucho número de casos como semanas anteriores, eso se debe a que todos andamos bien abrigados, manga larga, manga corta, cubiertos, las clases concluyeron por lo que resta del año y todo eso abona para bajar la estadística, enfatizó.

Nos leemos mañana..