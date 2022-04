El módulo de vacunación contra el Covid-19 que se instaló en el auditorio del Instituto Central Coahuila, arrojó buenos resultados, trabajadores y sus familias acudieron a la aplicación y contar con su esquema completo, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, recordó que esta ocasión la atención fue universal para trabajadores y sociedad en general, es la manera de seguir avanzando en la lucha contra la pandemia sanitaria y regresar a la normalidad, un aspecto que poco a poco se va logrando al reducirse los contagios.

"Es bueno que se instalen puestos de vacunación en las plazas públicas, también en clínicas y hospitales como el IMSS e ISSSTE, de esa manera no se pierde tiempo, es ágil y rápida la atención, incluso en los puestos se observa que no hay filas, por ello la gente responder a la convocatoria" expresó.

Sobre los trabajadores de AHMSA que no están vacunados, dijo que no se puede llevar una estadística, son datos personales, incluso recordó que en su momento la empresa manejó documentación para conocer las estadísticas pero hubo obreros que no llenaron el formulario.

Por el lado de la 288, siguen los preparativos para el cambio de liderazgo, el Látigo Rios se prepara para asumir la Secretaría General, la verdad encontrará un ambiente diferente a lo que se vivió estos dos últimos años, primero por el problema de AHMSA y después por la pandemia sanitaria.

Además a pocos días de que tome protesta como Secretario General, la empresa entregará las utilidades, se dice, se habla y comenta que será antes del 10 de mayo, de esa manera los trabajadores puedan celebrar a la mamá y a la esposa, por ello se gestiona que sea antes del día de la madre.

Por supuesto no se descarta que trabajadores se molesten por la cifra a recibir, es gente que piensa que como aumentó la producción y ventas entonces si hay manera de recibir una cifra más elevada, pero error pensar de esa manera, simplemente para producir la empresa hace muchos gastos.

Así será el escenario que recibirá el Látigo, también vale la pena recordar que el tabulador vence el 12 de mayo, por lo tanto le corresponde negociar el incremento directo al salario, dicho de otra manera llegará a la hora en que se vienen las cosas, por supuesto todo para bien de la raza.

Y en donde las cosas están pero pesadas es en la empresa HFI, resulta que ya les dijeron que no hay utilidades, si bien les va recibirán 200 pesos, así que se lee doscientos pesos, que no hay para más, algo que en realidad nadie cree, esa empresa ha crecido pese a la pandemia y a todo el aspecto económico del país.

Otra queja es la comida que reciben, dicen que todos los días les surten mole o pollo en crema, que son más papas que pollo, otro platillo es asado de puerco y arroz blanco, de esos platillos no salen, incluso hay ocasiones que han salido cucarachas y cabellos, también un pedazo de uña.

El malestar de los obreros es pesado, por lo antes descrito, si no cambian en su posición podrían presentarse problemas, como ocurre cada año, es necesario que directivos de la empresa se apliquen y entiendan que el tema de utilidades siempre levanta movimientos de los obreros.

Ojala y la dirigencia sindical se aplique a negociar un bono, como siempre se hace en las empresas que no reportan utilidades, que revisen la caratula fiscal, e informen a la base trabajadora la realidad, al mismo tiempo que autoricen un bono para reconocer el esfuerzo hecho por la raza el año pasado.

Nos leemos mañana..