El T-Mec no desaparece

No se revisa la continuidad del Tratado Comercial de Libre Comercio, se revisan detalles técnicos y el tema del arancel, pero de manera automática se renueva aunque si no se llega a un acuerdo la negociación podría ser anual hasta por 16 años o 24 años, dijo en industrial Luis Adrián Tijerina Arauza.

Cuestionado sobre el tema de la renegociación del T-MEC aclaró que en realidad que en la negociación se involucran otros temas como seguridad nacional, política y migración es decir el Presidente Donald Trump, busca lo mejor para su país, como también lo hacen los representantes de México y Canadá.

"De manera errónea se maneja la versión de que el presidente de Estados Unidos no firma el Tratado Comercial, desaparece pero es falso, es cierto cualquiera de los tres países puede decir no firmó, pero como quiera seguirá, es un dato que no se ha tomado en cuenta la continuidad del Tratado" enfatizó.

Señaló que la representación diplomática mexicana tiene información de ese punto, por ello seguirán en dialogo para encontrar un punto de acuerdo y evitar que se aplique de manera automática y se tenga que estar revisando cada año como puede ocurrir si uno de los tres países se niega a firmar.

En otro tema aunque se diga que hay más necesidad alimenticia en la región por el cierre de Altos Hornos de México, la verdad que es un tema de carácter social, las personas y familias que requieren apoyo alimenticio no es por esa causa sino por algo que ya vienen arrastrando.

Rolando Marcelo Villarreal Cereceres, presidente del Banco de Alimentos y Caritas Monclova, dijo que es real que crece el número de personas que requieren ese apoyo incluso en el primer semestre del año creció un seis por ciento la cifra de despensas que se entregan.

En este sentido dijo que actualmente se entregan dos mil despensas que ayudan a unas ocho mil personas, tomando en cuenta que para ello se toma en cuenta el número de personas que viven en la vivienda a donde llega el apoyo, por esa razón la cifra de apoyo es elevada.

Recordó que la entrega de despensas es dos veces al mes, durante este tiempo los beneficiarios se encuentran en condiciones de cubrir esa necesidad alimenticia, ya sea una persona en situación de abandono o bien una familia de dos o más integrantes que por condiciones propias no tienen para su alimentación.

Por otro lado, la situación del remate de la quiebra de sigue complicando aunque digan lo contrario la verdad que la orden judicial de permitir que saquen más equipo en realidad que molesta a los trabajadores pero el problema es si se lea dará oportunidad de sacar el equipo que reclaman.

Lo anterior al recordar que trabajadores que permanecen en las puertas de acceso en repetidas ocasiones han dicho que ya no van a permitir que saquen nada y es cuando se puede generar un serio problema legal tomando en cuenta que la orden viene de una jueza federal.

Entonces los que van a sacar el quipo tendrán que llegar acompañados de la fuerza pública y en caso de mantener la negativa entonces se harían acreedores a sanciones que incluye prisión preventiva por unas horas al desacatar la orden del juzgado federal, es una autoridad quien lo autoriza.

Por esa razón el panorama podría complicarse para los ex trabajadores que permanecen en las puertas quienes en repetidas ocasiones y por diversos medios han dicho que no van aceptar que saquen nada, eso sería hasta después de que la empresa se venda y ellos reciban su finiquito, veremos y diremos.

Nos leemos mañana..