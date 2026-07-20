Quienes estarán de manteles largos, es la familia González González o sea hijos de Don Felipe Gonzalez y Doña Martha González y motivos hay de sobra.

Y es que el mero mero de la familia, la punta del tren, o sea el comandante en jefe Don Felipe González presenta su segundo libro.

Don Felipe quien sin duda alguna es uno de nuestros más respetables Ciudadanos Monclovenses presenta su nuevo libro Del Acero a la pluma.

Don Felipe quien fuera Director de Relaciones laborales de la otrora poderosa mundialmente hablando Altos Hornos de México (AHMSA) plasmo en hojas parte de su historia dentro de la hoy en lamentablemente en quiebra Acería.

La cita para la presentación de este libro es el próximo Miércoles 22 en punto de las 18:00 hrs en conocido restaurante.

Aplausos anticipados a Don Felipe quien sij duda alguna pone a nuestro alcance un nuevo ejemplar donde podremos conocer a detalles grandes momentos de la otrora poderosa Altos Hornos.

LA VISTIMA

Se acabaron los escándalos, los excesos y aquellos episodios en donde con un lenguaje de "princesa" de barrio bajo la ex alcaldesa de Múzquiz Coahuila Tania Flores Guerra insultaba, maldecía y amenazaba a quien le llevará las contras.

Hoy tras las rejas por orden de un juez por presuntas irregularidades en su función pública como Alcaldesa donde supuestamente malverso dinero público, hoy la Diva de Múzquiz se puso otro disfraz: el de víctima.

Desde el penal donde tuvo como todos los demás presidiarios, acceso a una llamada, la cual usó, no para llamarle a sus hijos los cuales asegura "extraña" no llamo a su madre ni a su hermano... No, lo hizo para llamar a un medio de comunicación para hacer lo que más le gusta, acusar sin pruebas y culpar de todo a medio mundo, pero jamás se ha sentado a revisar su actitud, sus poses y excesos, cosas que la mantienen hoy en prisión.

La verdad es que la gente que la escucha sabe y sabe bien la forma en que ella y su hermano se han conducido a lo largo de los últimos años, y que en ese tiempo han humillado, insultado y golpeado a mucha gebge6, motivo por el cual hoy, sus "lágrimas" no convencen absolutamente a nadie, y eso es producto de la cosecha qué durante años se dedicaron a sembrar, hoy pagan las consecuencias.

INQUIETOS

Son varios los Funcionarios que cobran en la nómina del Gobierno de Coahuila los cuales antes de irse de vacaciones, hicieron una limpia de sus propiedades personales, pues el anuncio del Gobernador de que a principios de Agosto habrá cambios en varias dependencias en toda la entidad.

Ante dicho anuncio, fueron varios los hoy funcionarios despegaron hasta el chicle que tenían pegados en su escritorio para no dejar absolutamente nada.

Fue el mismo jefe del Ejecutivo Coahuilense, Manolo Jiménez Salinas quien adelantó que pronto serán designados los Secretarios de Turismo y Mejora.

Sin embargo también aseguró que los cambios se llevaran a cabo en algunas otras dependencias y posiciones en oficinas del interior de la entidad.

Eso mantiene hoy a varios funcionarios de nervios pues aunque no dijo que dependencias u oficinas serían relevados sus jefes, dejó abierta la puerta.