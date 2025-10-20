En los últimos quince días Monclova recibió 7 mil visitantes

De acuerdo a información, en las dos últimas semanas Monclova recibió cuando menos uso siete mil visitantes que llegaron a participar en diversos eventos deportivos y a la Feria, la cifra pudo crecer pero se canceló el concierto de Firme, y se cancelaron habitaciones de hotel, dijo Armando de la Garza Gaytan

El empresario hotelero señaló que la administración de Carlos Villarreal, se ha destacado por realizar diversos eventos que en realidad atrae la atención de personas tanto del interior del país como del extranjero que vienen a dejar una millonaria derrama económica en diversos sectores comerciales.

"La carrera del domingo atrajo gente pero muchos se fueron el miso día, como quiera gastaron en alimentos y otros gastos, con eso se mueve un poco más la economía regional e impulsa el turismo, son varias las ocasiones que se han hecho eventos que atrae turismo a Monclova" indicó.

Señaló que mientras se continúen realizando eventos la derrama económica irá en aumento por esa razón destacó la importancia de seguir impulsando acciones de ese tipo que además de ayudar al comercio también es espacio para promocionar la región apoyado en los pueblos mágicos.

Por otro lado, sobre el tema AHMSA la verdad que no se entiende la posición de personas que atizan al fuego cuando dicen que si no les pagan no van a permitir que se abra la empresa, van más allá cuando piden utilidades, así de ese tamaño es la ignorancia de quienes utilizan las redes sociales.

Claro que son perfiles falsos pero llevan la intención de mover el ambiente entre los verdaderos ex trabajadores, nadie en su sano juicio puede pedir utilidades, vacaciones, premio de asistencia y hasta los vales de despensa, válgame el señor que aunque parezca broma pero es cierto.

Lo correcto es dejar que el tiempo transcurra porque se insiste ahora en noviembre podría darse información en ese sentido, pero se insiste mucho cuidado con quienes en realidad no aceptan la reapertura de la siderúrgica y buscan la manera de atraer la atención de los verdaderos interesados.

Cuestión de revisar el contenido de comentarios y entender que son personas con otras intenciones, no quieren que esto camine, porque incluso dicen que se debe respetar el Contrato Colectivo de Trabajo aunque en honor a la verdad desapareció con el cierre de la empresa.

En otro comentario, el incremento del doce por ciento al salario en realidad que vendrá a complicar las cosas en las revisiones salariales del próximo año porque eso va a empujar aumentos contra actuales, es cuestión de recordar que será superior a los 300 pesos diarios el salario.

Partiendo de este principio es fácil observar que las empresas tendrá que pagar cuando menos unos 400 pesos por día, entonces eso obligará a revisar el tabulador salarial de empresas sobre todo maquiladoras que se colocan cuando mucho 50 pesos arriba del salario mínimo.

Bajo ese principio es fácil ver que la situación no será fácil al momento de manejar el incremento salarial del 2025, los sindicatos tendrán que revisar detenidamente el salario menor en las empresas y actualizarse conforme a las condiciones del mercado laboral y por supuesto pegará en precios.

Cuestión de recordar que las empresas no pierden, ajustan precios de acuerdo al incremento en su nómina más otros gastos fijos, no hay duda que será una tarea titánica la que tienen que hacer para negociar y ha final beneficiar al trabajador aunque tendrá que gastar más al surtir su despensa.

Nos leemos mañana..