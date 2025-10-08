Fue el mismo Harfurch

No señores no fue una encuesta, (las que siempre critican que están manipuladas o maquilladas) tampoco fue alguien cercano o amigo del Gobernador de Coahuila, ni el mismo jefe del ejecutivo Coahuilense, fue el mismísimo Secretario de Seguridad Pública Federal Omar García Harfurch quien reconoció la seguridad de Coahuila.

Ayer corrió como reguero de pólvora un vídeo el dónde el encargado de la Seguridad del País y que por cierto es un Funcionario de los más reconocidos por Estados Unidos y la comunidad Internacional por su profesionalismo Omar García Harfurch quien reconoció públicamente el modelo de Seguridad Pública de nuestro Estado.

Palabras mas, palabras menos el Batman de México aseguro que Coahuila tiene una ejemplar policía Estatal que brinda sin lugar a dudas uno de los sistemas más Seguros de este País.

Reconoció igualmente al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por su trabajo y la coordinación que sostiene con el Gobierno Federal en materia de Seguridad Pública.

Menciono que Coahuila es ejemplo Nacional en su lucha contra la delincuencia y que siempre está inviertiendo en la modernización de sus policías, que por cierto "son de las más capacitadas de México dijo García Harfurch el hombre fuerte de la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo.

PRIMERO LOS USUARIOS.

El que sigue decidido desde que llegó a la gerencia del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) a poner oidos sordos a la crítica y trabajar en serio, es Eduardo Campos Villarreal.

Es que el joven funcionario poco a poco agudiza mas su instinto y sabe en qué momento poner oidos sordos a la crítica nociva.

Hasta el momento Eduardo Campos es de los funcionarios que lleva por buenos pasos y con números favorables las riendas del SIMAS una dependencia que operaba siempre a la baja con más pérdidas que ingresos propios que permitan la inversión en asuntos básicos y prioridades.

Hace no pocas semanas el gerente de SIMAS invirtió una buena cantidad de dinero en la compra de unidades automotrices para los empleados que está en contacto directo con la ciudadanía.

Y es que la flotilla de vehículos adquiridos fueron a parar a departamentos que se encargan de verificar de manera inmediata las fugas, o problemas relacionados con el suministro del vital elemento.

En sum al día de hoy se cuenta con más unidades que tienen por obligación y encomienda directa del gerente general de atender los usuarios de manera inmediata.

PARA QUE NADIE LE CUENTE

La que sigue aprendiendo a propios y extraños es la alcaldesa de Cuidad Frontera Sara Irma Pérez Cantu quien personalmente acude a las áreas donde se están ejecutando obras públicas para ver los avances y que los trabajos se hagan conforme a lo establecidos en los planes acordados.

La primera autoridad el día de ayer se apersono en la Colonia Borja en dónde personal de obras públicas realizan trabajos a los cuales saludos cordialmente y los conmino hacer su trabajo con dedicación.

Destacó que las áreas publicas son parte de la comunidad y llano a los trabajadores a qué respeten las áreas verdes pues les dijo que son fundamentales para una ecología Sustentable.

Sara Irma es sin duda alguna una mujer de carácter y compromiso social pues se distingue por su compromiso con la población y el cumplimiento de su palabra desde que asumió la responsabilidad de gobernar la ciudad del riel.