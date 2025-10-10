Se les dejó caer

El que se dejó caer al Partido del Trabajo pero de gacha manera fue el Diputado Federal por el 03 distrito, osea el Monclovense Theodoros Kalionchiz quien sin pudor alguno les dejo caer todo el veneno que traía guardado y poco más.

Fue en la tribuna de San Lázaro alla en la CDMX dónde el hijo de Don Jorge Kalionchiz y Doña Norma de la Fuente se les dejo caer.

Narcotraficantes, Huachicoleros, delincuentes fue de las palabras mas bonitas que les dijo, y para rematar les grito en su cara, : "ustedes son la basura de la cuarte y transformación".

Todos los Diputados del Partido del Trabajo (PT) Se quedaron literalmente en shock y con los monos cuadrados solo enmdecieron y hasta el mentado Tigre Ricardo Mejia Berdeja se quedó calladito, así como diciendo "no pos ni como defendernos".

Fuera de este episodio lo que tenemos que reconocer es además de la valentía de THEO es su cada vez más profesional forma de hablar, de sentarse frente a un micrófono y ser todo un orador.

Atrás quedó el güero que se tropezaba con sus palabras, que hasta tartamudeaba y dudaba de sus propias palabras, eso quedó atrás y su nueva actitud de liderazgo es más que evidente.

LE FALTO UN "PISTO"

Al que novatearon hace dos días en su toma de protesta como nuevo dirigente del PRI en Cuatro Cienegas fue a Arturo "chango" Cantu quien quedó demostrado que es bueno para la pachanga Pero para este tipo de eventos, nomás no da el kilo.

Y es que de todos es conocido que el "Chango " Cantu como todo un profesional de la "mano fría" es decir que siempre anda alegre de fiesta en fiesta con una cheve en la mano, pero de ahí a qué sea un orador político, pos no !!.

Y el día de su toma de protesta fue más que evidente su falta de pericia para hablar en público y que aunque hubo quien le armó un discurso facilon el cual no tenía más trabajo que leerlo, y créanme aún y así, también la regó.

Hubie quien dijo que la sesión de consejo en dónde asumió la dirigencia del PRI la hubieran hecho en alguna cantina en dónde el "líder" priísta de seguro se hubiera sentido en su hábitat.

WARM UP

Vaya estrategia con mucho sentido saludable y familiar implemento el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez en una entrega de Obra en la colonia Petrolera en dónde entrego un nuevo y bonito corredor en su entrada principal con vegetación e iluminación completa.

En dicho evento llevado ayer por la noche en dónde por cierto convergen decenas de Monclovenses para hacer caminatas unos y otros para correr el edil aprovecho el momento para hacer un Warm Up y junto a decenas de vecinos del lugar hacer un pre calentamiento e iniciar una caminata nocturna breve pero muy eficiente.

Y es que de cara al 21 k el edil Monclovense está ya más que listo para dar el banderazo oficial a tan importante evento deportivo.

Así que si lo impone como novedad el implementar Warm Up en todos sus eventos nocturnos será sin duda de gran beneficio para la salud de los Monclovenses, bien pensado!!