En riesgo miles de empleos en el país

Un mal manejo en la negociación del Tratado de Libre Comercio podría pegar de manera directa en miles de empleos que generan empresas exportadoras, al menos en la región pegaría en fabricantes de carros de ferrocarril, advirtió el dirigente de la CTM de Monclova.

Jorge Carlos Mata López, dijo que el escenario gira alrededor de la política arancelaria que presente la representación diplomática de Estados Unidos, al conocer el porcentaje será posible conocer la propuesta y en base a ello estar en condiciones de conocer los posibles resultados.

"Si se aplica un arancel del 50 por ciento y se establece que el 50 por ciento de lo que se requiere para armar y fabricar un automóvil es fácil adelantar que entonces esa producción podría regresar a los Estados Unidos por el alto costo que representa y se perderían miles de empleos" apuntó.

Eso es solo un ejemplo de un producto de los muchos que se fabrican en el país para su exportación a los Estados Unidos, por ello reiteró su llamado a que la delegación mexicana que tiene en sus manos la negociación tomen con la seriedad del caso estos aspectos de lo contrario habrá serios problemas.

Por otro lado, la circulación de un video en donde aparece Alonso Ancira Elizondo, levantó muchos comentarios entre actores sindicales, en el caso de Ismael Leija Escalante, calificó como burla que el ex dueño de Altos Hornos de México se pasee como si nada en el vecino país.

"Mientras miles de trabajadores tenemos serios problemas económicos y esperamos el remate de la empresa Alonso Ancira Elizondo, vive tranquilo en los Estados Unidos, disfrutando la vida, eso es un insulto por ello el Gobierno Mexicano debe pedir la extradición" exigió.

Y fue claro al señalar que no importa que el ex rey del acero sea ciudadano americano los tratados de extracción contemplan esa figura, entonces no hay obstáculo para que se regrese al país el ex dueño de AHMSA y pague todo el daño que hizo a miles de trabajadores y sus familias.

Desde el punto de vista moral y jurídico si es procedente la petición de extradición, no pueden salir con que no lo encuentran, se pasea por todo San Antonio, por lo tanto es cuestión de que se pida la extradición y lo traigan a México para que pague todo el daño que ocasionó.

En otro tema, es alta la cifra de maestros que presentan problemas emocionales, incluso son atendidos por especialistas que encuentran las causas que coloca al personal docente en estrés por ello es necesario que padres de familia y sociedad en general tomen en cuenta la labor del magisterio.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que el maestro pocas veces es reconocido por los padres, cuando ocurre un accidente de inmediato responsabilizan a los maestros sin tomar en cuenta lo que causó el accidente.

"También el entorno social y familiar provocan stress, lo que a final se convierte en problema emocional que obliga a los maestros atención médica especialista, no hay una estadística del número de maestros afectados porque se atienden en el ISSSTE o de manera particular" señaló.

Pero de que la estadística va a la alza de eso no hay duda, los problemas que se originan en la escuelas y no son comprendidos por los padres de familia, se convierte en problema de salud emocional, los maestros son personas con sentimientos que también sienten el rechazo, indicó.

Nos leemos mañana..