Estamos desilusionados de la juez

La decisión de conceder diez hábiles al Sindico de la quiebra de AHMSA para entregar documentación a la juez, volvió a desesperar a ex trabajadores que se sienten desilusionados y traicionados porque el tiempo va a transcurrir y no hay para cuando publicar la segunda convocatoria.

Julián Torres Avalos, presidente de la Asociación por defensa de los derechos de trabajadores dijo que esos diez días hábiles son dos semanas más que alargan el proceso de quiebra y aunque reconoce que esa decisión se apega a la ley los trabajadores son los más afectados.

"Ya ni sabemos que onda porque se pasa el tiempo con prorrogas, con versiones de impugnaciones y el caso a final sigue sin moverse, mientras que los afectados anímicamente, económicamente y familiar, nos sigue pegando en el bolsillo y en perder la calma" expresó.

Por ello consideró que la Secretaría de Trabajo debe involucrarse en el tema porque la presidenta lo ha repetido en infinidad de ocasiones que el proceso debe concluir en el menor tiempo posible para que los trabajadores afectados reciban justicia y se les pague sus derechos, recordó.

Mientras que Ismael Leija Escalante, dice que el proceso avanza que toda la documentación que pide la jueza federal es para evitar impugnaciones y eso en realidad detendría la convocatoria de la subasta, reitera que tiene información en que es cuestión de días para que se publique la convocatoria.

"Lo que pasa que la juez quiere información de todos los trabajadores, es decir una lista que lleve nombres de sindicalizados y empleados de confianza de todas las empresas, desde las dos plantas hasta minas de carbón y mineral de fierro, poco más de 20 mil involucrados" destacó.

Señaló que pese a la prórroga concedida de diez días hábiles tiene confianza en que las cosas salgan bien, en razón de que recibió información en el sentido de que autoridades no quieren que haya errores o fallas, que en cierto momento detenga la subasta por lo tanto la venta, destacó.

Leija Escalante, se mostró confiado en que sea la última prórroga porque aunque molesta a los trabajadores afectados, la idea es que no falte nada en el proceso un aspecto que en cierto momento pueda detener la subasta y por supuesto la venta de la siderúrgica porque entonces sí que la cosa se complicaría.

En otro tema, el cambio en la actitud del presidente Donald Trump, que declaró si tiene interés por revisar el Tratado de Libre Comercio levanta el ambiente entre empresas exportadoras que tienen proyectos de inversión pendientes por lo cual pueden reactivarse este año.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, recordó que por el tema del arancel, las empresas exportadoras detuvieron sus planes de inversión, otras están en espera de resolver ese punto para entonces anunciar que se ubicarán en la región centro.

"De que esas declaraciones levantaron ánimo de eso no hay duda, cuestión de recordar que en sus últimas conversaciones sobre el Libre Comercio, Trump, siempre dejaba en el aire la posibilidad de volver a ratificarse, decía que no tenía prisa entonces eso detuvo la inversión" puntualizó.

Por ello indicó que si se firma estos meses, entonces en lo que resta del año se vendrán anuncios de mucha inversión, tanto nueva como de empresas que apenas se van a instalar, estaba detenidas por la incertidumbre del Tratado comercial pero el ambiente se relajó con la declaración del presidente de Estados Unidos.

Nos leemos mañana..