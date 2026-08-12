Ex obreros bloquearán Puente Internacinal

Si el 25 de septiembre no se vende Altos Hornos de México, ex trabajadores iniciarán una serie de medidas de resistencia civil que incluye el bloqueo total de los puentes internacionales de Piedras Negras como medida de presión ya que existen posibilidades de que no se celebre la subasta.

Julián Torres Avalos, dirigente del movimiento en defensa de los derechos de trabajadores dijo que la decisión de reactiva los movimientos de presión es al no tener información de que los principales acreedores de la empresa no firmen el documento donde van de acuerdo con la venta.

Dijo que eso ocurre ante la postura de los acreedores encabezados por Banca Afirme y Cargil quienes no dan muestra ni interés de firmar el documento, ellos reclaman lo que les adeudan pero en medio de esa disputa se encuentran los trabajadores que piden se les entregue su liquidación.

"Ellos reclaman lo que les corresponde y nosotros lo nuestro, por ello si se vuelve a declarar desierta la subasta entonces vamos a emprender las medidas de presión que sean necesarias porque ya no queremos que se retrase más tiempo la venta de la acerera, es desesperante para los obreros afectados" indicó.

Por otro lado, con la nueva ley de trabajo, terminó un problema que se registraba en lo que fue la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde no se privilegiaba la conciliación lo que ocasionaba que los expedientes se manejaran por años afectando principalmente a trabajadores.

Ricardo Aguirre Cuellar, presidente de la Junta anterior dijo que bajo el nuevo esquema se privilegia la conciliación, la primera etapa es citar a las partes para llegar a un buen acuerdo, de esa manera terminar el proceso en pocos meses, en caso no haya acuerdo entonces el expediente pasa al juzgado Laboral.

"Son mínimos los expedientes que no se arreglan bajo el concepto de conciliación, tanto patrones como trabajadores conocen la importancia de arreglar aprovechando la conciliación, eso permite agilizar la justicia laboral, es un aspecto de mucho beneficio en la actual legislación" indicó.

El funcionario, apuntó que bajo ese esquema que inicio hace dos tres y nueve meses ha sido posible agilizar los expedientes que colocan trabajadores que reclaman sus derechos laborales, en comparación con la ley anterior hay una marcada diferencia en el procedimiento, estableció.

En otro tema, empresarios locales tienen una nueva opción para hacer negocio en los trabajos del tren Saltillo- Nuevo Laredo, hay oportunidad de participar como sub contratistas y con ello incursionar en un nuevo nicho de mercado que mucho se necesita, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.

Humberto Prado Montemayor, señaló que la tarde de hoy viernes representantes PMN infraestructura que será la encargada de construir estaciones ubicadas entre General Escobedo y Nuevo Laredo que permitirá generar la integración regional y generar miles de empleos.

Dijo que la inversión de esos trabajos es por 3 mil 687 millones de pesos lo que refleja la importancia para constructores locales quienes tienen opción de incursionar en nuevo nicho de mercado a partir de la oportunidad que reciben de ese corporativo que tendrá a su cargo esos trabajos.

"Representantes de esa empresa llegaron a Monclova a platicar con constructores a quienes se les dio información del proyecto, y con ello encontrar un nuevo nicho de mercado, tomando en cuenta la millonaria inversión y el tiempo que tendrán para trabajar en esa obra" enfatizó.

Nos leemos mañana..