Falso lo del pago de utilidades en Zacatecas

A pesar de que se maneja la versión de que una mina de Zacatecas, pagó un millón y medio de pesos por utilidades, la verdad que eso es mentira, simplemente es cuestión de recordar que hace tres años se fijó un tope de hasta 90 días como límite para cubrir el pago de esa prestación.

La verdad nadie entiende porque razones se maneja ese tipo de información lo único que ocasiona es mover el ambiente laboral, incluso hasta realizar paros locos por la molestia de la mayoría de trabajadores mexicanos sobre todo en donde en realidad no se pudo pagar la prestación.

No hay duda que año tras año se volverá a presentar ese fenómeno, desgraciadamente los trabajadores no toman en cuenta que lo mejor es cuidar el salario puesto que es semana tras semana al igual que prestaciones colectivas, mientras que las utilidades es solamente una vez al año.

Expertos dicen que esa prestación solo sirve para mover a los trabajadores que de manera errónea piensan por el simple hecho de que una empresa función, eso les da derecho a recibir la prestación, se les olvida que empresarios tienen que enfrentar una serie de gastos, eso es una realidad.

Por otro lado, muchos comentarios dejó la declaración del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, cuando dice que en la venta de Altos Hornos de México se esperan sorpresas sobre todo porque se maneja información en el sentido de que uno de los proyectos es que va a empezar a trabajar con el horno eléctrico y en dos o tres líneas más que son las más importantes para las operaciones de la siderúrgica.

Y abunda diciendo que eso es a pesar de que el comprador le va a entrar a toda la empresa, por principio van a empezar a trabajar con el horno eléctrico en donde se saca planchón y ya no necesita pasar por cocido no se va a necesitar el área de laminación en caliente porque se va directamente, explicó.

El dirigente empresarial recordó que por ahí anteriormente se había dicho de que al volver a funcionar Altos Hornos de México únicamente iba a quedar como una maquiladora, ya no iban a estar fabricando el aceros y ya nada más maquilándolo pero tuvo información del plan de negocios.

"Sin embargo, hasta donde tengo yo informado, si van a estar van a estar por lo pronto trabajando con el horno eléctrico, pero lo más importante es que la empresa la compren, eso es garantía de que volverá a funcionar porque nadie compra algo solo para tenerla inactiva" indicó.

En tema electoral, el Comité Distrital Electoral concluyó con el proceso de la distribución de paquetes a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes posteriormente los entregan a los presidentes de mesas directivas de casilla informó el presidente del Comité Distrital Electoral.

Raúl Lucio, explicó que hoy viernes dio por terminado la entrega de paquetes electorales correspondientes al Distrito 05, una de las etapas fundamentales para la organización de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 7 de junio.

En entrevista el funcionario electoral dijo que fue la mañana de hoy viernes cuando se hizo la entrega del último paquete electoral correspondiente a ese distrito para nosotros terminar con el programa de entregas hacia los CAE, que posteriormente entregan a las presidencias de mesas directivas de casilla, apuntó.

Detalló que la distribución de paquetes en cierta forma representa la recta final para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral, por lo que se trabajó durante varias semanas para cumplir con los tiempos establecidos por lo tanto ya todo está listo para el proceso electoral.

Nos leemos mañana..