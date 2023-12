Falta la autorización del juez y el conciliador

Finalmente y contra todos los pronósticos se celebró la asamblea de Consejo de Altos Hornos de México en donde se hicieron varios acuerdos y se ratificaron otros, pero la realidad de acuerdo a la ley falta que el conciliador y el juez federal aprueben los resultados aprobados.

Así lo establece la Ley de Concurso Mercantil, entonces no hay otra más que esperar que se reinicien operaciones en el Juzgado para conocer el dictamen del juez federal, el mismo que ordenó no realizar la asamblea, en cierta forma detener el proceso de reactivación de la siderúrgica.

Para empresarios los acuerdos son buenos toda vez que permite la inyección de recursos que mucho se necesita, ya no se puede seguir en las condiciones actuales y urge que la empresa se reactive aunque sea de manera parcial y por áreas pero ya es ganancia que eso ocurra.

Incluso se insiste que para la primera decena de enero empieza a trabajarse, que será con el horno eléctrico, además otros departamentos que pueden maquilara, dentro de los acuerdos de conseguir recursos se establece ese mecanismo por lo tanto por ese lado se podría trabajar, solo resta esperar.

En este sentido Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dice que los acuerdos son buenos, porque hay intención de inyectar recursos lo que se necesita en estos tiempos, señala que los trabajadores reclaman el pago de sus salarios y prestaciones pendientes.

Sobre si no hay información de recortar personal como ocurrió con personal de confianza de lo que fuera el Hospital AHMSA, dice que no hay nada, que no existe esa propuesta, además recordó que existe un Contrato Colectivo de Trabajo que se debe respetar si acaso hay esa plan.

“Tenemos que seguir en espera pero ahora con otro panorama, la junta de consejo era lo que se necesitaba para empezar a visualizar el futuro de la siderúrgica que en realidad ahora se empieza a ver más claro, pero insistió hay que inyectar dinero y una partida especial para pagar salarios” indicó.

Señala que con la inyección de recursos se alcanza a observar que la empresa a pesar de estar paralizada es rentable, capitalistas no le meten dinero sin primero conocer en que van a invertir, por ello se espera que el juez federal y el conciliador aprueben los acuerdos y seguir avanzando.

En otro tema, es importante que los trabajadores tengan consciencia de que todos los inicios de año son pesados por aumentos en precios principalmente de la canasta básica, entonces es correcto dejar un guardadito a efecto de estar en condiciones de hacer frente a esos compromisos.

Mario Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera, señala que diciembre es de muchos gastos, pero se tiene que actuar con prudencia para tampoco endeudarse, es cuestión de analizar la situación que presentan trabajadores de Altos Hornos de México que tienen meses sin recibir salario.

Señaló que también la pandemia dejó una fuerte lección, en ambos casos no estaban preparados para una contingencia de ese tipo por lo tanto lo correcto es ahorrar, aunque sea poco pero es bueno entrar a un nuevo año con algo de dinero, cuestión de atender la recomendación.

El dirigente cetemista recordó que este mes se pagan aguinaldos y ahorros, además de los salarios, por esa razón no se puede perder de vista que ahorrar es lo correcto, dejar algo y no endeudarse es la recomendación para los trabajadores, también se incluye el no faltar a trabajar.

Nos leemos mañana..