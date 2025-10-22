Realizan marcha por la justicia a obreros de AHMSA

Decenas de ex trabajadores y gente en general participaron en la marcha por la justicia y humanidad a favor en donde el principal reclamo fue que se pague a los trabajadores de acuerdo a los Contratos Colectivos de Trabajo y se autorice el apoyo humanitario de 80 mil pesos.

Juan Antonio Rubalcaba Oviedo, presidente del movimiento del 5 por ciento por la venta de AHMSA dijo que la participación fue escenario para demostrar al Gobierno Federal que se encuentran unidos y organizados, que no van a terminar los movimientos hasta que se cumpla con las peticiones.

Incluso adelantó que se preparan para acudir a la próxima visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum ya sea en el municipio de San Buenaventura a donde dicen que acudirá a inaugurar la clínica del bienestar, pero de no ser así, partirán a Pasta de Conchos en donde si esta agendado que acudirá.

"Seguimos en pie de lucha, nuestras demandas son justas, la presencia de cientos de trabajadores es una prueba de que queremos ser escuchados, que nos atienda la Presidenta porque fue su compromiso que en la próxima visita a la carbonífera traería información sobre AHMSA y la petición del apoyo humanitario" dijo.

Por otro lado, ante la protesta de un trabajador que se siente hostigado por parte del Infonavit, Julián Torres Avalos, dirigente del movimiento pro defensa de los derechos de trabajadores de AHMSA recordó que existe el compromiso de la dependencia de no molestar a los obreros.

"Si alguien se siente hostigado y con temor de perder su propiedad es cuestión de que se presente a la plaza principal todos los miércoles para apoyarlo en ese asunto, cada caso es diferente pero sigue vigente el compromiso de no actuar contra los compañeros ni molestarlos" recordó.

Dijo que aunque no tiene la cifra de trabajadores con adeudo ante el Infonavit, la verdad es que todos quedaron protegidos, incluso si es necesario buscar al delegado en Coahuila de la dependencia para denunciar la acción, no se vale el acoso, mucho menos la amenaza de que serán desalojados.

Lo anterior al recordar que con el cierre de AHMSA no ha sido posible que se regularicen en sus pagos, esa fue la razón por la cual se buscó la manera de proteger a los trabajadores con buena respuesta, por ello insistió que en caso y haya presión volverán a dialogar con el responsable de la institución en Coahuila.

En otro tema este año el Buen Fin se extendió del 13 al 17 de noviembre, un día más para dar oportunidad a que más gente tenga manera de comprar a precios, que está comprobado son los más baratos del año, además tienen oportunidad que al comprar con tarjeta de crédito entren a la lotería fiscal.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que entre los beneficios de comprar en el buen fin se encuentran grandes descuentos hay comercios que comercializan hasta con un 50 por ciento de descuento, lo que representa una gran oportunidad.

Señaló que las perspectivas de este año es aumentar la cifra en cuanto al volumen en ventas, sobre todo atraídos por los descuentos, además en esta ocasión se sumaron las tiendas Wal Mart y la cadena de tiendas Oxxos que también programan una serie de promociones y ofertas.

"Ese es el principio del Buen Fin, que los consumidores tengan opción de comprar barato, preparar su compras de diciembre, al mismo tiempo que apoyan al sector comercial nacional y en el programa pueden participar todos los comerciantes estén o no asociados a la Cámara Nacional de Comercio.

Nos leemos mañana..