Primero la seguridad

Manolo Jiménez Salinas Gobernador de Coahuila sigue diciéndole con sus obras en inversiones que para Coahuila y sus ciudadanos no hay nada más primordial que la estabilidad social, la tranquilidad y la paz que ofrece una estrategia de Seguridad que garantice esa Seguridad.

Y para refrendar el compromiso para que los Coahuilenses vivan en completa calma ayer mismo el jefe del ejecutivo Coahuilense entrego una buena dotación de nuevas patrullas y armamentos.

Fue ayer cuando en compañía de los 38 alcaldes de la entidad Jiménez Salinas les dejo en claro que en Coahuila hay una prioridad, y es la de garantizar a los ciudadanos la seguridad por encima de cualesquier otra cosa.

Como parte de la estrategia de seguridad y del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas por mantener blindado al estado, el mandatario estatal entregó patrullas, armamento, uniformes, equipo táctico y de inteligencia a las policías de Coahuila, todo con inversión superior a los 433 millones de pesos, en ceremonia en la que, a nombre de todos los coahuilenses, hizo un gran reconocimiento y agradecimiento a los elementos de seguridad de nuestro estado.

"Desde la Perla de La Laguna entregamos 160 patrullas, cientos de armas, miles de uniformes, cascos y chalecos para fortalecer la Fiscalía y la Policía Estatal. Con esta inversión de 433 millones de pesos seguimos blindando Coahuila", destacó el gobernador.