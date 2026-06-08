Fue limpio el triunfo electoral del PRI

Para el sector privado, el arrollador triunfo del PRI en las elecciones del domingo es una clara muestra de que los Coahuilenses quieren seguir seguros, sin levantones, desapariciones ni extorciones como ocurre en Estados gobernados por MORENA, dijo Arturo Valdez Pérez.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que aunque la Presidenta haya dicho que puede irse a juicio, la realidad es que no tiene porque involucrarse en un tema de partidos políticos, no le corresponde tomar posición porque es presidenta de todos los mexicanos.

"La presidenta podrá decir misa pero la realidad es que la elección fue tranquila y en estricto apego a la democracia, los Coahuilenses salieron a la calle a votar, todos sabíamos lo que se estaba jugando, seguir en paz o bien la presencia del crimen organizado como ocurre en los Estados gobernados por MORENA" señaló.

Dijo que lo correcto es respetar la decisión de los electores coahuilenses que apoyaron al PRI y sus candidatos, los resultados no da margen a pensar que hubo mano negra por ello lo que sigue es dejar las cosas como se encuentran aunque los resultados no hayan favorecido al partido de la presidenta.

Por otro lado, desde el cierre de Altos Hornos de México unos 500 tráileres dejaron de circular en la región, de esa cifra el 50 por ciento los transportistas migraron a otras partes del país, principalmente a Puertos para estar en condiciones de seguir en activo, dijo Juan Gerardo Bortoni González.

El presidente de la Cámara Nacional del Auto Transporte de Carga, señaló que no hubo otra opción más que migrar tomando en cuenta que las empresas instaladas no pueden absorber ese medio millar de unidades que quedaron sin trabajo por el cierre de la siderúrgica por ello no había otro camino más salir de la región.

"Fueron mínimo 500 las unidades que por el cierre de la empresa acerera dejaron de operar, las unidades y operadores migraron, de no hacerlo entonces estarían detenidas porque no hay condiciones para que reciban pedidos de las empresas ya instaladas, es una cantidad muy grande" apuntó.

En cuanto al tema de la quiebra dijo que no pierden la esperanza de que a final cuando se venda puedan recibir algo del dinero atrapado, para ello se requiere que cuanto antes la empresa pase a otro dueño y entonces se dan las condiciones para que se reactive aunque sea de manera parcial.

En otro tema, mayo fue un mes tranquilo en cuanto ha manejo de expedientes en el Centro de Conciliación Laboral, por los días festivos que no se trabajó, de cualquier forma siempre se atendió a trabajadores que acudían en busca de asesoría, privilegiando el diálogo entre las partes.

Roberto Ramírez García, director del Tribunal Laboral dijo que de acuerdo a estadística en mayo se celebraron 380 audiencias, se firmaron 505 convenios y la parte patronal pagó 13 millones 723 mil, 346 pesos por liquidación de derechos de sus trabajadores con ello es posible mantener el equilibrio.

Dijo que el Centro de Conciliación Laboral recibe a todos los trabajadores que presente problemas laborales incluso al concluir mayo también se atendió a trabajadores que acudieron en busca de información por el tema de utilidades evitando de esa manera problemas.

En ese sentido señaló que solo fueron dos casos, uno de ellos reclama utilidades del año 20204 y como todavía tiene tiempo legal pide a su ex patrón que comparezca a efecto de llegar a un acuerdo en cuanto a esa prestación y actualmente se encuentran en etapa de negociación.

Nos leemos mañana..