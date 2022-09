FUERA DE CONTRATO

La aclaración de la dirección de Comunicación Social de AHMSA sobre el estado de salud del licenciado Alonso Ancira Elizondo, es acertada, por varios días en las redes sociales se manejó que el presidente de la empresa presentaba serios problemas de salud en su domicilio de San Antonio, Texas.

En platica con el licenciado Francisco Orduña Mangiola, director de comunicación social dijo que cuando el licenciado Ancira, conoció sobre esos comentarios su respuesta fue que se muere pero de risa, lo que confirma que mantiene su buen ánimo que siempre lo ha caracterizado.

No hay duda que es positiva la aclaración, tomando en cuenta que cualquier comentario pega en el ánimo de los clientes de la empresa, siempre se deben enviar mensajes buenos, es por el bien de la comunidad, no podemos olvidar que la gran empresa sigue como motor de la economía regional.

Lo que sigue es recuperar el nivel de producción y ventas, al recordar que los dos últimos meses se desplomó eso no es bueno para nadie, cuestión de preguntar a la raza de AHMSA los bonos se desploman y es cierto si no hay producción no hay bonos, quien lo quiera entender bien y el que no muy su asunto, así de fácil.

Y el senador Napoleón Gómez Urrutia, sigue con su vida de millonario, hay información de su visita a Madrid, España, donde ´cenó en uno de los restaurantes más lujosos de aquel país el llamado O´ Paso en donde cada ostra tiene un previo de 3.90 euro y una cena el costo promedio es de 5 mil 500 pesos persona.

Napo viajó a Bruselas para reunirse con otros dirigentes sindicales y ver manera de combatir la propuesta de eliminar que pagar la cuota sindical sea voluntaria, es decir no quieren que se acabe la mina de oro que representa tener sindicalizados que representa un millonario ingreso.

A Napo le vale la austeridad republicana y cena a todo lujo en Madrid, España, de mueva cuenta vuelve dar contra al Presidente López Obrador que su bandera siempre ha sido la austeridad, pero al senador eso ni lo toma en cuenta para eso tiene mucho dinero, dijo Ismael Lieja Escalante.

Y claro que no sorprende la lujosa vida que se da por el mundo, viaja en los mejores aviones privados porque en los comerciales es juntarse con la chusma y eso no va dentro de su forma de actuar, el con millonarios, con quienes manejan millones de dólares por concepto de cuotas sindicales.

En tema social sigue el descontrol del Repuve, incluso se alcanza a observar que en el carril de Frontera, existen ciertos privilegios pues en el mismo lugar expiden citas para legalizar las unidades, algo que no se alcanza a entender el porqué tomando en cuenta que debe ser por Internet.

Mientras que en el carril de Monclova, saturado al cien por ciento lo más grave del asunto que ya no hay citas para septiembre todo está lleno y miles de unidades no serán legalizadas, no hay manera, si en los próximos días no se autoriza otra ampliación al Decreto nada se podrá hacer.

Hay quienes dicen que para Coahuila habrá una segunda oportunidad el próximo año al celebrarse elecciones, para renovar la gubernatura de la entidad, es decir será un manejo en cierta forma de control político y buscar la manera de llevar agua al molino de MORENA, al menos es lo que se comenta.

No hay duda que este tema si está pesado, en cierta forma ya estamos a la mitad del mes patrio y restan pocos días para que termine el decreto, al menos que el Presidente deje a un lado sus datos falsos y tenga información real y decida ampliar, todo puede ocurrir o esperar al 2023 año electoral.

Nos leemos mañana..