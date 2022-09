FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el tema sindical, en lo laboral la recomendación es seguir aplicando los protocolos sanitarios, es cierto en Coahuila ya no es obligado el uso de cubre bocas en lugares cerrados pero ya es cuestión muy personal el auto cuidado.

Como dice el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, mientras los reportes por Covid-19 sigan lo correcto es usar el cubre bocas, de ser posible guardar distancia, son dos aspectos que en cierta forma ya se hizo costumbre, eso logró reducir los contagios masivos por ese virus que ya forma parte de la humanidad.

Sobre la reacción de los obreros de AHMSA, dice que hay posiciones encontradas, obreros que por cuidar su salud no se retiran el cubre bocas, otros definitivamente ya no lo usan y tampoco se les pude obligar, como dijo líneas arriba, lo primero es el auto cuidado y después lo demás.

"Mi recomendación es que si pueden seguir usando el cubre bocas que lo hagan, el auto cuidado es fundamental en estos tiempos de pandemia, hay que tomar en cuenta los riesgos y si todavía hay gente que no se aplica una sola vacuna que lo haga, está comprobado que si da buenos resultados"

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, con la esperanza de que la lectura les apoye, sobre todo a las parejas que se encuentran en esas condiciones, que al conocer más sobre el tema estén en condiciones de salir adelante.

Uno de los grandes desafíos por los cuales atraviesa la sociedad hoy en día es el divorcio. Parece ser que ya no se ve mucho "fueron felices por siempre". Algunos datos nos dicen que en Estados Unidos se separan una de cada dos parejas, en Europa y en América Latina una de cada cuatro. Lo más triste es que es una tendencia en aumento.

No pretendo escribir acerca de las causas de divorcio, o si se puede o no divorciar. Mi posición es no al divorcio, hay que salvar el matrimonio, pero entiendo que hoy en día muchas personas no tienen las herramientas adecuadas ni buscan la ayuda necesaria para poder rescatar su matrimonio del "fuego", y terminan separado o en divorcio.

El matrimonio no es fácil, requiere compromiso, trabajo y dedicación diaria de los dos, no de una persona. Muchos piensan que al divorciarse su vida se acabó, que todo se ha derrumbado y su vida nunca será igual, y de esta última si estoy seguro es que su vida nunca será la misma.

Indudablemente nadie se casa para luego divorciarse, todos soñamos con ser felices en el matrimonio y al acabarse el matrimonio de tus sueños lo que piensas es que hasta allí llega tu vida y que no vas a poder rehacer tu vida. Comienzas a ver el vaso medio vacío, en vez de verlo con optimismo y pensar que ahora tu vida puede ser mejor porque ahora tienes la oportunidad de decidir cómo quieres que sea tu vida.

Del dolor podemos aprender para no volver a pasar por situaciones que no nos gustan o no queremos ¿Qué puedes aprender del fracaso? ¿Qué cosas no harías nuevamente? ¿Qué si harías a la hora de establecer una nueva relación?

Respondiendo estas preguntas te encontraras con respuestas:

· "Debí haber escuchado a mis padres."

· "No debí tomar una decisión apresurada al casarme."

· "No unirme en yugo desigual."

En fin hay mucha experiencia que queda del dolor para construir una nueva vida. Tu vida no termina hasta que Dios decida llamarte.

"Cada día es el comienzo de una nueva mañana".

El siguiente paso que debes dar es mirar hacia el futuro, la realidad es que el tiempo no se detiene, y tú debes diseñar como quieres que sea tu nueva vida. Necesitas establecer un plan donde puedes disfrutar de la vida que Dios preparó para ti. No te quedes en el dolor, no te estanques en tu pasado. Busca crecer como persona, conoce gente, haz amistades que sean de apoyo para tu vida.Hoy es el mejor momento para salir de ese dolor que hay en tu corazón, hoy tú puedes comenzar a vivir una vida nueva.

Bonito mensaje verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..