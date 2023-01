FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será inquieta en el tema sindical, cuestión de recordar que sigue el problema de AHMSA y la suspensión del servicio de transporte, situación que levanta diferentes opiniones, aunque la mayoría le apuesta al resurgimiento de la empresa y su producción.

No hay duda que el tema bastante pesado, pero también es cierto es experiencia sobre la importancia de la fuente de empleo, hay ocasiones que los ánimos se desbordan y empiezan a buscar la manera de sacar presencia con una serie de comentarios sin fundamento, esta ocasión es para pensar de manera positiva.

Es la primera ocasión que la siderúrgica cae por completo pero se insiste no hay que perder la esperanza de que pronto volverá a resurgir, es por el bien de todos en general, AHMSA es pilar de la economía regional y lo que le ocurra pega de manera negativa o positiva en el aspecto laboral y social.

Muy atentos porque está programado la entrega del ahorro para el jueves 12, los trabajadores esperan cumplan, aunque la semana pasada Leija, fue claro cuando dijo que se corren riesgos, ojala y no ocurra, lo mejor es esperar para no levanta especulaciones entre la base trabajadora.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villareal Ramos, comparte esta reflexión con la intención de llegar a los lectores y conozcan que siempre hay que intentar el triunfo no quedarse con los brazos cruzados, recordar que sobre todas las cosas nuca se olviden de Dios, adelante con la lectura.

Franklin D. Roosevelt acostumbraba a decir: "Es normal elegir un método y probarlo. Si es un fracaso, admítalo con franqueza. Pero, por sobre todas las cosas pruebe hacer algo". No quedar esperando que ocurra por casualidad, siempre hay que tener el temple para vencer obstaculos

En el libro Alas de Águila, Ted W. Engstrom da este consejo acerca de la importancia de intentarlo "Si comienza hoy, puede empezar a disfrutar el uso y el desarrollo de sus dones. Para un comienzo, usted deseará arriesgar algo pequeño, como un dedo del pie en lugar del cuello".

"Por ejemplo, si siempre ha deseado escribir, escriba algo, un artículo corto, un poema, un relato de sus vacaciones. Escríbalo como si fuese a ser publicado y luego preséntelo en alguna parte. No se deje llevar por el temor del que dirán, voy a quedar mal, hágalo con plena seguridad.

Si es fotógrafo, reúna sus mejores fotografías y preséntelas en algún concurso. Si cree ser un buen tenista o golfista, participe en algunos torneos y vea los resultados. Quizá no gane los primeros premios, pero piense cuánto aprenderá y experimentará simplemente por intentarlo".

El primer paso en intentarlo podrá ser un curso que tome en un colegio local... lecciones privadas.. o conduciendo sus propios sencillos experimentos. El intento se perfecciona con la práctica. Manténgase fiel a lo que quisiera hacer. No se derrote sin antes haberlo intentado

Recordar que los mejores y grandes descubrimientos no han sido por obra de la casualidad, han sido de personas que se atrevieron ir más allá, no dudaron, y el éxito les sonrió, científicos que dejaron huella en su paso por este mundo, en medicina, ciencia y tecnología.

Por ello mis estimados lectores, mi recomendación es que por insignificante que sea el reto pongan manos a la obra, no tengan temor al fracaso porque no es así es siempre buscar el crecimiento, recuerden el peor de los fracasos es... ¡no intentarlo! La derrota no es la peor de las tragedias. La verdadera tragedia es no haberlo intentado.

Bonita reflexión verdad.

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..