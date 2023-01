FUERA DE CONTRATO

El licenciado Alonso Ancira Elizondo, se encuentra trabajando en soluciones para levantar Altos Hornos de México, vamos bien no a la velocidad que se necesita, pero caminamos, dijo el director de Comunicación Social Francisco Orduña Mangiola, al señalar que se exploran todas las opciones.

Cuestionado sobre la situación que presenta la empresa, señaló que no ha sido fácil superar las presiones del gobierno federal, no cesan las actuaciones contra la empresa, en cierta forma eso detiene la inyección de recursos, no hay confianza del sector empresarial al gobierno federal.

"La cosas se dificultan por falta de confianza de inversionistas, la presión no es solo contra AHMSA y Alonso Ancira Elizondo, que fue tomado como blanco para el resto de los empresarios, en esas condiciones no es fácil encontrar inversionistas, pero como quiera se avanza" destacó

Dijo que la empresa tiene que regresar a la normalidad, es una siderúrgica que produce de calidad mundial, eso da confianza que al arrancar operaciones se reactiven las ventas, regresen los pedidos, luego de conseguir salir del bache en que cayó y mantiene en esas condiciones a la acerera.

Recordó que la empresa, en diversas ocasiones ha caído en crisis, incluso hace 30 años estuvo a punto de cerrar, fue cuando un grupo de empresarios se animó a invertir logrando excelentes resultados, por ello reiteró que esta ocasión la empresa volverá a resurgir, en eso se trabaja.

El alto ejecutivo siderúrgico, reconoció la respuesta de los trabajadores que se pusieron la camiseta y son los más interesados en que se reactive la producción, les envió su reconocimiento por la posición que toman de reconocer que primero es la empresa y su participación es de destacar.

No hay duda que todo camina bien, incluso hay quienes le apuestan que en febrero arranquen las operaciones, que será mes decisivo para la siderúrgica y por supuesto algo que todos esperan, la sociedad y trabajadores en un mismo pensamiento que el gigante de acero despierte.

Se insiste mientras la inmensa mayoría le pide a Dios un milagro aún hay personas que se ríen, otros se hacen a un lado dejar ver, dejar pasar, pero la historia los tendrá presentes, tomando en cuenta que es histórico la posición en que se encuentra el gran gigante de acero, pronto volverá a resurgir, de eso no hay duda.

Por otro lado, será hasta el segundo semestre del año cuando se publique la licitación de obras en la clínica siete del IMSS, el área de urgencias y el angiología, también lo relativo a la construcción de una Unidad de Medicina Familiar en donde hay cambios en el área a construir.

Eugenio Williamson Iribarren, consejero de estatal del IMSS, dijo que esa información la recibió en el transcurso de la semana, al mismo tiempo le informaron que en los próximos días arranca la construcción de una clínica en San Buenaventura, incluso la constructora se encuentra en los primeros trabajos.

Sobre el monto de las inversiones, aclaró que no es posible conocer monto, las cotizaciones se tienen que ajustar y será después cuando ya tenga información en ese sentido, lo que interesa es que se arrancó en San Buenaventura, se tendrá una nueva clínicas y lo de urgencias a esperar.

De la construcción de la clínica que estaba contemplada al norte de la ciudad, dijo que hubo cambio, actualmente se analiza u terreno que el IMSS tiene en Castaños, en ese sector podría quedar o bien en uno cercano a la zona conurbada y de esa manera beneficiar a pacientes con el traslado.