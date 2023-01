FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será de impresiones, por aquello de las aplicaciones de estrategias por parte de Altos Hornos de México, sobre todo por la cancelación de los turnos de segunda y tercera, acción que forma parte de las medidas ahorrativas por aquello de que no pagaran media y una hora extra.

Claro que no todos habrá trabajadores que por necesidad del equipo tendrán que seguir en los tres turnos sobre todo los que se encuentran en coquizadoras que siguen alimentándose con gas Lp, para mantenerlas calientes y evitar se declaren muertas por aquello de las millonarias perdidas.

Otro comentario es en el sentido de que el grupo Vigil, es quien alzó la mano par quedarse con la empresa, pero al cuestionar a obreros si gente de ese grupo también regiomontano recorre las instalaciones la respuesta es que no, entonces como que nadie compra algo si no conoce, eso suena lógico.

Total en este mundo de diversos comentarios vale la pena insistir en esperar noticias pero que sean oficiales, eso de hablar por hablar lejos de ser favorable alimenta los malos pensamientos de trabajadores que quieren seguir trabajando y sobre todo tranquilidad en su fuente de empleo.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión, la verdad que en medio de noticias de todo tipo siempre es bueno empezar semana con algo agradable y como dicen los trabajadores una lectura diferente se disfruta y se analiza.

Una vez habían tres pequeños árboles en la cima de una montaña y cada uno expresó lo que quería ser cuando grande. El primero dijo: Yo quiero ser un cofre para guardar tesoros, quiero ser recubierto de oro y contener el más grande tesoro del mundo. El Segundo mirando un arroyo que corría al océano dijo: "Yo quiero ser una fuerte embarcación que lleve reyes y poderosos por el Océano.

El tercer pequeño árbol mirando al valle donde una pequeña ciudad contenía gente muy ocupada dijo: "Yo no quiero salir de la montaña, quiero se un árbol muy grande de manera que la gente que me mire a mi, mire al cielo donde está Dios.

Pasaron los años y un día tres leñadores subieron a la montaña y el primer leñador miró el primer árbol y dijo, que buen árbol, perfecto para mi y de un hachazo lo derribó y el primer árbol dijo llegó el momento de ser Cofre. El segundo leñador derribó al segundo árbol y este dijo: Llegó el momento de ser una gran embarcación. El tercer leñador miró el tercer árbol y este se irguió ante el bosque, pero en vano, él también fue derribado.

El primer leñador llevó al primer árbol y lo convirtió en una caja para poner heno y alimentar animales en la granja, el segundo leñador convirtió al segundo árbol es una sencilla embarcación de pescadores y lo puso en un pequeño lago. El tercer leñador corto el tercer árbol en vigas fuertes y lo puso en un deposito y el tercer árbol confundido dijo: No entiendo para que me cortó y me abandonó aquí.

Cuando los árboles habían olvidado sus sueños, un día una joven hermosa tomo la caja de heno y deposito en ella a su hermoso hijo recién nacido y cuando los ángeles cantaron la caja dijo: OH, al fin yo tengo el tesoro más grande del mundo. Al correr los años un día un viajero cansado entro en la pequeña embarcación hecha con el segundo árbol y mientras atravesaban el lago una gran tempestad casi parte la embarcación, pero el viajero cansado que dormía en ella se levantó y dijo: Paz y la tempestad desapareció y el segundo árbol dijo: Oh, al fin yo llevó al Rey del Universo.

Un Viernes por la mañana alguien retiró las vigas fuertes del tercer árbol, él tercer árbol se estremeció ante una multitud que gritaba y en una horas un hombre fue clavado encima de él. No lo entendía, pero el Domingo en la mañana cuando el sol salió y la gloria resplandeció en una resurrección, él comprendió que si era el árbol más grande y que ahora al mirarlo a él, mirarían a Dios .

Señor, Hoy quiero ser instrumento en tus manos y sabrás cuando y como usar mi vida para cumplir tus propósitos en mi. Amén.

Bonita reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..