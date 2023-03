FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy empieza será un poco tranquila en el tema sindical, al menos en Monclova las cosas se encuentran quitas, no así en Hércules en donde la raza sigue sin entrar en razones ahora más por la presencia de Pavia, quien aprovechando la ocasión mueve la cuna.

Pero lo que no entiende esa raza es que como no entran a trabajar, corren el riesgo de que no se les pague el salario incluso acumular cuatro faltas y salen de la empresa, son dos aspectos a título personal pueden ocurrir, claro que no son todos los trabajadores los que quieren el movimiento.

Se conoce que un buen número quiere entrar, bajar a la mina pero al más puro estilo Napista los amenazan con una serie de versiones, lo que debe ocurrir es que regresen a jalar, y formen una comisión que se encargue de negociar, es el camino que deben de tomar para evitar broncas.

Está claro que no aceptan porque hay otros intereses económicos que se mueven, se insiste corren el riesgo de que no les paguen, acumulen cuatro faltas y para afuera todos, es el escenario que se alcanza observar, cuestión de esperar al miércoles cuando les llegue la boleta de raya, a esperar.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad muy interesante, hay momentos en la vida que uno piensa ya fracase pero para eso hay que estar preparados para entender el significado de la palabra fracaso y entender, adelante con la lectura.

¿Qué significa fracasar?

El fracaso no significa que soy un fracasado; significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no he logrado nada; significa que he aprendido algo. .El fracaso no significa que he sido un tonto; significa que tuve suficiente fe para experimentar.

El fracaso no significa que he sido desgraciado; significa que me atreví a probar. El fracaso no significa que no lo tengo; significa que lo tengo de una manera diferente. El fracaso no significa que soy inferior; significa que no soy perfecto. El fracaso no es perder la fe en Dios y la vida

El fracaso no significa que he desperdiciado mi tiempo; significa que tengo una excusa para comenzar otra vez. El fracaso no significa que debo darme por vencido; significa que debo tratar con más ahínco El fracaso no significa que nunca lo haré; significa que necesito más paciencia.

El fracaso no significa que me has abandonado; significa que debes tener una mejor idea para mí, fracaso es otra oportunidad en la vida, es sacar fuerzas del pasado y luchar por aquello que se quiere, es la manera de enfrentarse a los retos de la vida, superarlos y salir airosos

Cuantas veces en nuestra vida nos hemos encontrado con dificultades, nos sentamos a esperar que las cosas cambien por si solas, pero no es así como se enfrenta un fracaso, lo correcto es analizar que fue lo que ocurrió, y hacer frente, recordar que no todo esta perdido, se pierde una batalla pero no la guerra.

Por ello estimados lectores, mi reflexión va dirigida a que no doblen las manos recordar que Dios se encuentra de nuestro lado, que tus pensamientos siempre sean positivos, que la palabra fracaso no se encuentre en tu diccionario y que el éxito siempre se encuentre de tu parte

Por último recordar que fracaso es una nueva oportunidad para pensar, recomenzar y valorar. Todos los que alguna vez lograron algo, primero tuvieron una cadena de fracasos. Que este día nada te haga retroceder y recuerda en Cristo somos más que vencedores.

Bonito mensaje, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..