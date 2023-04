Fuera de contrato

La semana que hoy arranca será movida en el aspecto sindical, también del tema de AHMSA ayer se conoció que n las minas la Florida y Conchos, encendieron las luces, eso levantó una serie de comentarios entre la población de aquel mineral, esas minas generan miles de empleos.

Se espera que al iniciar semana haya noticias favorables sobre la reactivación de la empresa es cuestión de recordar que se celebra la asamblea del consejo de administración, pero ojalá no sea como las anteriores en donde no hubo información de esa que la gente quiere saber y estar tranquila.

Por el lado sindical siguen levantando firmas para el proceso de legitimizar el Contrato Colectivo de Trabajo, eso es urgente y afortunadamente la base trabajadora es consciente del compromiso que tienen el documento es propiedad de todos por lo tanto deben estar firmes.

También se esperan noticias sobre el tema de utilidades, es de recordar que la semana pasada se presentó el primer paro de labores por ese motivo, ojalá y las cosas sigan en calma, la verdad eso trae consecuencias, ya lo veremos como en unos meses más habrá despidos, al tiempo.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonita reflexión y es honesto cuando dice que circula en redes no es de su autoría, pero le gustó el mensaje y quiso compartirlos con los lectores, eso es bueno porque va dirigido a los que tienen arriba de 55 años, adelante con la lectura.

Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco, no hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar...

Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. ¡Se entregaron inescrupulosamente a los desechables...! Si, ya lo sé.. A nuestra generación siempre le costó tirar...

¡Ni los desechos nos resultaron muy desechables! Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo...Yo no digo que eso era mejor lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra, lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto...

Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada tres meses, el monitor de la computadora todas las navidades o el televisor cada año...

Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida...

Es más!

Se compraban para la vida de los que venían después, la gente heredaba relojes de pared, bicicletas, cámaras fotográficas, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas...

El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad, tiramos absolutamente todo.

Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que carde la lana de un colchón y lo deje como nuevo, ni afiladores por la calle para los cuchillos, ni sastre que haga composturas, De 'por ahí' vengo yo, de cuando todo eso existía y nada se tiraba...

Y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el 'guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo', pasarse al 'compre y tire que ya se viene el modelo nuevo, hay que cambiar el auto cada 3 años porque si no, eres un arruinado

aunque el coche esté en buen estado.

Bonita reflexión, verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana.