FUERA DE CONTRATO

En Cerro del Mercado también reportan serios problemas alimenticios, los trabajadores que se presentan a la Mina, aplicaron una acción para hacer frente a ese problema, a cada trabajadora le corresponde llevar un día a la semana el lonche, entre todos lo comparten y al día siguiente otro, y así se la llevan.

Lo anterior porque al igual que los trabajadores de AHMSA tienen cinco semanas sin recibir salario, la totalidad coincide que aunque quieran trabajar, no hay manera la Mina es la única fuente de trabajo y como no hay actividad tienen que aguantar pero el hambre no espera, el problema son los infantes.

Para mal comer reciben apoyo de familiares que viven en diversos municipios de Durango incluso hasta en el extranjero, si no fuera por esa ayuda, la verdad la hambruna ya hubiera hecho acto de presencia, en esas condiciones se encuentran los casi 200 trabajadores de ese mineral.

Y mientras tanto el asunto de AHMSA se encuentra paralizado, no hay avance, incluso hasta información dejó de circular, desde hace días hay silencio total, quizá sea bueno porque un día se decía una cosa y al siguiente otra pero ha final no aterrizaba nada, todo indica que va para largo.

Por el rumbo de la 147, los trabajadores que tienen compromiso de presentarse a trabajar, presentan serios problemas de transporte, las rutas que llegaban a las puertas de la empresa ya no lo hacen, lo anterior porque no es costeable por el reducido número de obreros que utilizan la unidad.

Eso no es todo como no tienen salario ya empezaron con problemas para cubrir ese gasto, la totalidad se queja, mientras no tienen ingreso no hay manera de cubrir ese gasto, se conocer que hay quienes se trasladan a pie, se van caminado porque tampoco pueden dejar de presentarse.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 dice que todos los días reciben a obreros que se quejan por la obligación de acudir a la empresa, son conscientes de que no pueden faltar, aunque también es cierto sin salario no hay compromiso u obligación de acudir a su departamento.

"Todos nos encontramos en una situación mucho muy pesada, pero se acentúa con más fuerza en los compañeros que van, además de que no tienen transporte tampoco cuentan con dinero para cubrir ese gasto, hay razón en sus quejas por la precaria situación económica que presentan" apuntó.

Lo mismo ocurre con obreros de la planta dos, los que viven cerca caminan para ahorrarse el pago del transporte, antes se ponían de acuerdo y en grupos se trasladaban a su jornada, es decir compartían el gasto de gasolina, pero conforme dejaron de recibir su salario ya no hubo condiciones para movilizarse ni de esa manera.

Hay obreros que son citados y viven en Frontera, y otros municipios ellos son los más afectados por día deben de gastar una buena cantidad de dinero, pero ya no encuentran como hacerle, no tienen forma de cubrir el gasto, y no pensar en pedir prestado hasta los agiotistas desaparecieron.

La situación pega por igual, pero se insiste los que tienen obligación de ir esos si ya no encuentran el camino ni la forma de cubrir ese gasto, también batallan para llevar lonche, no hay dinero, y prefieren que primero coman sus hijos y esposas, ellos se sacrifican y aguantan.

No hay manera de resolver este serio problema que se presenta en las dos plantas, la desesperación es real, los que no van pueden encontrar otra fuente de ingreso, es decir otra actividad que les reditúe ingresos, pero los que a fuerza tienen que ir esos si que esta para decir líbranos señor.

Nos leemos mañana..