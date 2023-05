FUERA DE CONTRATO

Si que es difícil por la situación de la empresa, de cualquier manera ante la falta de información sobre el resultado del ejercicio fiscal del año pasado de Altos Hornos de México, la dirigencia sindical acudirá ante representantes de la empresa, jueza y delegado de la quiebra para que les entregue el documento y revisarse, dijo Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que la semana pasada una comisión de funcionarios sindicales se presentaron al juzgado a dialogar con la juez Mónica Rodríguez Alvarado, a quien le pidieron información sobre el estado de resultados de la empresa.

"La respuesta fue que no contaba con el documento, ahora falta conocer la versión del delegado de quiebra y hasta directivos de la empresa, de que el documento tiene que salir de eso no hay duda, hay marcado interés entre compañeros por conocer si se generaron o no utilidades" señaló.

Dijo que la directiva sindical es la más interesada en que aparezca el documento, incluso señaló que existe una comisión de trabajadores que serán los encargados de revisar el documento al mismo informar a los trabajadores sobre el resultado que encontraron, para ello serán asesorados por fiscalistas.

Por otro lado, el vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, se mostró confiado que después del domingo ahora si se tenga información real sobre el futuro de Altos Hornos de México, lo anterior al recordar que siempre se manejó esa versión por parte de actores políticos.

Y es que señala que la situación actual es mucho muy pesada, en cierta forma sin condiciones como para informar si se paga o no el salario, la recomendación es esperar noticias oficiales y no provocar malestar entre los obreros al decir un día una cosa y resulta que no, eso molesta a la base trabajadora-

Hay razón en la postura del vocero cuestión de recordar que este vacío lo aprovechan personas que ven la tempestad y no se hincan, como dice un viejo refrán popular, no toman en cuenta muchas cosas que circulan alrededor de falsos comentarios que se califican como mal intencionados.

Ojala y en realidad se haga realidad esa versión que después de la elección del domingo ahora si habrá noticias favorables, positivas sobre la reactivación de la siderúrgica hay que cruzar los dedos para que esa versión se haga realidad, los trabajadores, sus familias y la sociedad así lo esperan.

En otro tema por el Sindicato de Telefonistas sigue la espera, no hay arreglo entre las partes, existen comentarios en el sentido de que la empresa ha presentado propuestas pero en realidad no son satisfactorias, razón por la cual permanece detenida la negociación incluso se preparan para estallar huelga.

Acusan a la Secretaria de Trabajo de guardar silencio, aunque dicen que son intermediarios no hay nada, la negociación se mantiene abierta es cierto, pero también es cierto sin avances, sin nada que informar a la base trabajadora, los dirigentes actúan con cautela en este aspecto.

Incluso dicen que ya llegaron instrucciones de permanecer atentos en dado caso y hoy estalle la huelga, a menos que concedan prorroga como ha ocurrido otras negociaciones, porque en realidad Telmex no da muestras de querer arreglar lo poco que a ofrecido no es ni el porcentaje de inflación del año pasado.

Tampoco se descarta que para mañana jueves ahora si haya noticias y se convoque a trabajadores a asamblea informativa que bien podría ser el viernes o el lunes, por aquello de que dirigentes sindicales tienen que retornar a Monclova y a todo el país porque las platicas se celebran en México.

Nos leemos mañana..

FUERA DE CONTRATO

Por El Eventual

