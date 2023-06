FUERA DE CONTRATO

Por fin el licenciado Alonso Ancira Elizondo, se reunió con directivos sindicales y dos trabajadores, uno de la planta Uno y otro de la planta dos, de esa manera fue posible conocer que los planes son reactivar la empresa incluso dio un plazo de entre tres a cuatro semanas.

Ancira Elizondo, se reunió con Ismael Lieja Escalante, Gerardo Mireles y dos obreros en esa reunión les reiteró que ya no aparece como dueño de Altos Hornos de México y que el proceso de venta se alargó porque el empresario anterior no pudo con el paquete por falta de dinero.

Incluso señaló que son dos nuevos empresarios los interesados en adquirir la empresa, que ya se encuentran en México haciendo todos los tramites que se necesitan, que es cuestión de días para que se anuncie lo que todos esperan, la inyección de recursos y la reactivación de la siderúrgica.

"Nos regresamos más tranquilos porque logramos platicar con Ancira Elizondo, lo vimos optimista de que se recupera la fuente de trabajo, del tema de la quiebra señaló que buscan otras opciones para salir adelante, lo interesante es que ya tenemos información de primera mano" indicó.

Sobre el tema de los trabajadores de 60 o más años de edad, dijo que ya se van que pronto se les va a informar para que se apunten los que tengan interés, entre ambas plantas suman unos 500 trabajadores con esa edad, es decir que estarán en condiciones de retirarse para iniciar su proceso de jubilación.

Leija, adelantó que el pago será de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, que no habrá problema para que los obreros reciban lo que les corresponde, cuestión de esperar a que se les notifique del proceso y se presenten a manejar la documentación.

Dijo que ya se tiene una lista con el nombre de cada trabajador en ese rango de edad, por lo tanto solo esperan que se les informe para ellos hacer lo propio con los obreros que son de 60 o más años de edad y que siguen en lista de espera, pronto será una realidad que podrán retirarse.

"Hay cosas muy interesantes dentro de esta plática que sostuvimos en San Antonio, Texas, lo mejor es que nos dio mucho ánimo tanto para los compañeros que seguirán en activo como para aquellos que buscan su retiro, no hay duda que son cosas muy importantes para la región" enfatizó.

Por otro lado, a partir del lunes por la tarde, trabajadores de la planta dos de Altos Hornos de México que no recibieron su fondo de pro huelga, podrán recibirlo la directiva sindical ya logró que la empresa les entregará los tres millones de pesos que faltaban, que tenía retenidos y cumplir.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que el inicio de la próxima semana van a informar a la base trabajadora del lugar donde se les hará entrega del recurso, lo anterior al recordar que el edificio sindical sigue cerrado y en cierta forma en manos de autoridades de la fiscalía de justicia.

Adelantó que podría ser en la capilla de velación o bien en el recinto de la 147 ya en su momento se les va a informar pero lo que interesa es que se es va a entregar el dinero del fondo de pro huelga o de apoyo de útiles escolares, dado que la empresa ya regresó ese dinero que faltaba.

"Con esto vamos a demostrar que no era culpa nuestra el no cubrir ese dinero, pero ya está listo, es cuestión de esperar el inicio de semana para entonces empezar a regresar esas aportaciones, no se puede decir una cifra en específico porque es de acuerdo a las aportaciones que hicieron" subrayó.

