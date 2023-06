Fuera de contrato

De nada sirvió la reunión de ayer celebrada en la 147, donde el tema principal fue utilidades, Homero Arévalo, les aclaró lo que consigna la caratula fiscal en donde la empresa operó con números negros, es decir sin utilidades, pero los obreros no entendían la respuesta.

Incluso hubo quienes propusieron demandar, así las cosas sin tomar en cuenta el problema jurídico que pueden enfrentar, se entiende la desesperación por falta de dinero, pero siempre hay que actuar con cautela, en este caso en ocasiones se perdió la cordura en algunos obreros.

A final no hubo nada positivo y los cerca de 200 trabajadores se retiraron igual, pero los comisionados presentaron documentación donde mostraron que impugnaron los resultados aunque en realidad eso no quiere decir que puedan obtener respuesta favorable, solo un trimestre del año pasado hubo producción, el resto poco a poco cayó hasta llegar a acero.

Por acuerdo de la reunión el comité se traslado a oficinas generales para preguntar cuando liberan pagos, y es que desde la semana pasada dijeron que para el lunes habría algo pero ya es jueves y nada, si pagan es porque hubo dinero no por la presión, en fin cuestión de entender las cosas.

Otro tema es lo relativo al pago del fondo de pro huelga a obreros de AHMSA dos, resulta que un grupo de cinco napistas tuvieron que hacer de tripas corazón y acudir al recinto sindical, pero antes acudieron con el regidor de Seguridad Carlos Herrera para pedirles protección.

Tenían miedo de ser agredidos, pero no hubo nada, llegaron cobraron y se retiraron en paz, entre ellos Jesús Flores, era el más temeroso de que hubiera problemas, pero la pregunta es porque no le pidieron apoyo al Senador Gómez Urrutia, que solicitara garantías de que no serían atacados.

La verdad que el proceso del reparto del fondo de resistencia fue tranquilo, los Napistas acudieron y no hubo nada, fue más el miedo que la realidad, como quiera Carlos Herrera, como regidor hizo lo suyo dos unidades de seguridad pública se colocaron afuera del recinto, aunque no había necesidad.

Con esto se alcanza a observar que el miedo no anda en burro, pero también es cierto siempre es bueno cuidar su integridad física sobre todo cuando no andan en montón, es cuando se pueden revertir las cosas, aunque esta ocasión no hubo nada de violencia todo en paz.

En otro tema, espero el respaldo de todos mis compañeros para juntos seguir enfrentando estos malos tiempos y salir adelante" respondió al Secretario General de la Sección 147 Néstor Torres Terrazas, a pregunta sobre su plan de trabajo y trabajo en equipo tanto de los integrantes del Comité como de la base trabajadora.

Incluso es el secretario general más joven en toda la historia de la Sección 147 y dice que por ello contempla aplicar un plan de trabajo para atender la problemática de todos los agremiados, no tiene temor a sus funciones al señalar que al contrario tiene toda la intención de cumplir.

Torres Terrazas, asumió la Secretaría General de la Sección 47 ante la renuncia de Fidencio de León Montalvo, que de un día para otro abandonó sus funciones como dirigente sindical bajo el argumento de que sufrió problemas cardíacos y por recomendación de su médico optó por renunciar al cargo.

"Soy el secretario general más joven en la historia de la 147, pero tengo voluntad para hacer las cosas que me corresponde, en este caso atender a los compañeros trabajadores en estos pesados tiempos que se presentan en la empresa y que pega fuerte entre la base sindical" estableció.

Nos leemos mañana..