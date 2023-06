Fuera de contrato

Y aunque hay versiones en el sentido de que Altos Hornos de México prepara el reinicio de operaciones producir planchón, la realidad es otra resulta que los obreros que fueron citados a trabajar, tendrán otra función, preparar planchón para venderse y que la empresa reciba dinero para cubrir parte del salario.

Incluso del interior de AHMSA escriben para aclarar que no es cierto, al contrario no ven señales de que la empresa vaya a producir en principio ya empezaron a vender coque metalúrgico que hay en existencia y es el que utiliza el Alto Horno para fundir el hierro han estado cargando tráileres con doble remolque.

Por si fuera poco sigue la venta de chatarra que es lo que usa el Horno Eléctrico para producir acero, además se conoce que empezarán a vender los planchones que se encuentran en los patios y es lo que utiliza Laminadora en Caliente para producir placa o rollos, por ello insisten no se ve un panorama claro.

Esa es la razón por la cual se citó a un grupo de obreros serán los encargados de manejar el planchón que será puesto a la venta, por supuesto que no hay tiempo para decir si es rápido o lento, pero de que no hay para cuando reiniciar operaciones de eso no hay la menor duda, al tiempo, tiempo.

Por el lado de la 147, aunque no hay seguridad de que se cumpla, en su momento la Sección 147 del Sindicato Democrático Minero convocará a obreros de la planta Uno de Altos Hornos de México a registrarse para que en la segunda quincena de julio puedan retirar el medio ahorro, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la organización sindical, recordó que cada año a finales de junio se abre el registro, después esperan a la segunda quincena de julio para recibir la prestación aunque este año las condiciones de la empresa son difíciles, de cualquier forma la directiva sindical hará lo suyo.

"Tenemos que hacer lo que corresponde, en este caso que los compañeros interesados en recibir el medio ahorro que se apunten, en su momento se les va aclarar la fecha para el registro, mientras que de acuerdo al calendario será en la segunda quincena de julio cuando reciban el recurso" apuntó.

Pronostico que este año será elevado el número de trabajadores que hagan efectiva esa prestación, por las difíciles condiciones que todos presentan, esta semana será la sexta que no se entregue salario, no hay un solo trabajador de la empresa que no tenga presiones económicas.

En otro tema, pese a las fuertes temperaturas que se registran en la región, la empresa HFI suspendió el servicio de aire acondicionado, el sistema solo se enciende cundo arriban accionistas o inspectores de la Secretaría de Trabajo, lo que ha ocasionado serios problemas de salud, principalmente en mujeres.

De acuerdo a la queja expuesta por trabajadores hay reportes de personal con alta presión, por ello se ausentan ya que a pesar de reportar que se encuentran mal de salud supervisores los ignoran y las obligan a trabajar, por ello al día siguiente no van a trabajar por encontrarse no aptas.

Otro problema es los suficientes, incluso son para cinco personas y hay ocasiones que deben esperar porque uno no funciona, el resto se satura, el mismo personal debe de hacer el aseo para evitar malos olores o problemas de salud por lo insalubre en que se encuentran por falta d aseso.

Y por si fuera poco las represarías continúan en el transcurso de la semana dieron de baja Lizet, una de las señoras que participó en el movimiento de protesta exigiendo pago correcto de utilidades, de un día para otro le entregaron la baja sin recibir su indemnización correspondiente.

Nos leemos mañana