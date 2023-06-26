Fuera de contrato

La semana que hoy arranca será un poco interesante en el tema de AHMSA, resulta que se programó la salida de unos 150 trabajadores de 60 o más años de edad, que al parecer se les cumplirá su sueño de empezar a tramitar su pensión ante el IMSS y empezar a vivir de otra manera más tranquilos.

Si no hay cambio en la jugada a más tardar el miércoles se les notifica su baja mediante el retiro voluntario y pues eso es bueno tomando en cuenta que tienen años en lista de espera pero todo se detuvo ante la quiebra en que se declaró AHMSA, siempre es bueno encontrar la forma de irse bien.

Por otro lado se cumplen siete días de que un trabajador se declaró en huelga de hambre y no se conoce que haya acuerdo para que levante el movimiento ni tampoco su estado de salud que podría empezar a complicarse por las pesadas temperaturas y el no consumir alimentos.

Dicen que paramédicos de la Cruz Roja monitorean su estado de salud, y pues lo único que resta es esperar cuanto tiempo, nadie sabe lo cierto que ya son ocho semanas sin salario y empieza a causar problemas familiares, ojalá y pronto se tenga un buen arreglo para que AHMSA se reactive.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villareal Ramos, comparte esta bonita reflexión, ojala y la lectura los ayude en este transitar por la vida, hay ocasiones que no sabemos ni que onda, entonces es bueno empezar semana con una buena reflexión que ayude en su transitar, adelante con la lectura.

¿Alguna vez te has quedado en un hotel "todo incluido"?

Recuerdo que cuando nos registramos en aquel imponente resort, nos pusieron un brazalete verde manzana en la muñeca. Nos explicaron que no debíamos perderlo, pues él nos daría acceso a todas las instalaciones, que con él podíamos disfrutar de todo lo que había de esa puerta en adelante.

Y así fue cada día podíamos recorrer aquel increíble lugar y bañarnos en cualquiera de sus hermosas piscinas. También recuerdo que algunas personas preferían quedarse en la habitación, yo me preguntaba ¿cómo es posible que no quieran disfrutar de este regalo? ¡Si ya todo está pagado!

En aquel lugar también teníamos acceso a los diferentes restaurantes que formaban parte del complejo. Había un surtido impresionante de comidas, postres y bebidas. Solo había una regla: “Nada se podía llevar, todo era para comer ahí”. Así es la vida. Al nacer Dios nos pone un brazalete llamado “Vida” y a través de ella, tenemos acceso a este fascinante mundo creado por ÉL.

Mientras tu corazón palpite tendrás la oportunidad de disfrutar la vida que Dios te regala. Pero al igual que aquel resort, en este mundo aplica la misma regla: “Nada es para llevar, todo es para comer aquí”

La diferencia entre un hotel y un Resort es que el primero se hizo sólo para dormir y estar encerrado y el segundo, para recorrerlo y disfrutarlo. ¡La vida no es un hotel! Es un Resort Por eso: NO te quedes encerrado en la habitación de tu mente, de tus problemas, en la amargura, en el enojo, en el miedo, en el dolor o en la preocupación.

Si estás respirando es porque aún tienes el brazalete, Disfruta hoy de todo lo hermoso que el Creador puso para nosotros: La naturaleza, Un techo, Un trabajo, La compañía de tus seres queridos, tus amigos, Alimento en la mesa, De un rico postre, De un saludo, De un abrazo, De un beso, De una sonrisa, De un te quiero,

De un te necesito, De un perdóname, De un te amo, De la posibilidad de dejar el pasado en el pasado. De un te perdono, De un buen descanso y sobre todo disfruta, Vivir!!! ¡Porque nadie vivirá por TI.” En vida es que usarás el brazalete…. "en vida."

LA VIDA NO ES PARA LLEVAR, ES PARA COMER AQUÍ.

Hermoso mensaje, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..