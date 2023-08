Fuera de contrato

Y sigue el problema entre el gobierno federal y Alonso Ancira Elizondo, eso impide que Altos Hornos de México se reactive e impide la recuperación de miles empleos, tanto directos como indirectos incluso buen número de padres jóvenes han tenido que migrar de la región.

Es real ese fenómeno, conozco casos de muchachos no mayores de 35 años que obligados por las circunstancias han tenido que buscar una fuente de ingresos fuera del país y a otras partes del país, principalmente Saltillo y Monterrey, pero dejan a su familia en Monclova, eso es cierto.

Mientras no haya disposición del gobierno federal el problema seguirá creciendo siempre hemos dicho que mientras no libere las cuentas no será posible inyectar recursos, a pesar de que se ha comprobado que si hay inversionistas interesados en meterle lana a la empresa no hay respuesta oficial.

Muy lamentable lo que ocurre, también es cierto la mayoría de las empresas establecidas en la región ya tienen llenas sus plazas, es imposible contratar personal, eso se alcanza a observar cuando se observa a obreros en el auto empleo, en lo que salga pero cuando menos para cubrir los gastos del hogar, triste pero cierto.

Por otro lado, todos los que trabajan en AHMSA conocen que la empresa es de alto riesgo, que a pesar de estar in producción, requiere mantenimiento y manejo de personal especializado, para evitar que ocurra un serio problema, que en cierto momento afecte a la comunidad, dijo Gerardo Flores Escobedo.

El vocero del CEN del Sindicato Democrático Minero, coincidió con la postura del director de Comunicación Social de la empresa, quien mediante oficio alertó a autoridades federales y Protección Civil Nacional los riesgos que representa no permitir el ingreso de trabajadores a las dos plantas siderúrgicas.

"No hay manera de mentir y no entender la realidad, la empresa requiere la presencia de personal, hay equipo que tiene que estar en mantenimiento constante, si no se hace entonces puede presentarse serios problemas, así se tiene que entender, es una realidad que no se puede ocultar" insistió.

Recordó que grupo de trabajadores impiden el acceso a personal que se encarga de esos trabajados un descuido que en realidad puede traer consecuencias, así se tiene que tomar la cosa, por ello es urgente que autoridades tomen en cuenta el reclamo de la parte empresarial.

En otro tema ahora social sigue sin operar como corresponde el proceso de regularización de unidades extranjeras, son muy pocas la que se llevan al Repuve, eso refleja que la situación se pone crítica, muy pesada en materia económica, la gente lo poco que gana lo ocupa para gastos de alimentación.

Por ello prefieren sacrificar su unidad y no regularizar que gastar en ese proceso es cuando entra la pregunta o comemos o regularizamos, ahora en este mes de agosto la cosa se va a complicar con el regreso a clases, los gastos crecerán y un padre nunca va a dejar a sus hijos su estudio.

Elsa Guadalupe García de Hoyos, dirigente de la UCDAC dice que por información de los encargados del Repuve, hay días que no se regulariza una sola unidad, contrario a cuando arrancó este proceso que la red para registrarse se saturaba, interesados tenían que desvelarse para registrarse.

"Las cosas cambiaron por completo, no hay manera de que la gente lleve su unidad, incluso hasta los engomados para proteger su unidad se desplomaron, lo que habla del serio problema económico en la región, mientras AHMSA no se reactive será difícil que la economía mejore" señala.

Nos leemos mañana..