Fuera de contrato

Sin duda alguna que los obreros que tienen bloqueados los accesos a las dos plantas de Altos Hornos de México no ceden, ahora se fueron a las calles de la zona centro a pedir apoyo en efectivo, primero iniciaron en el crucero de Pape y Avenida Industrial pero ya se extendieron.

Eso quiere decir que no se van a retirar, que no contemplan buscar una fuente de ingreso, lamentable pero cierto, y a todo eso el diputado local Ricardo López Campos, pronostica que este asunto no se resuelve pronto, que seguirá por largo tiempo en razón de la postura del Presidente López Obrador.

Lo anterior al recordar que si hay quien le inyecte dinero a la planta, pero el Presidente no quiere doblar las manos y en este camino se afecta a miles de familias, desde la Muralla hasta la Frontera con Estados Unidos, no hay manera de que esto se resuelva y dice que no tiene caso pedir respuesta oficial.

"Ya lo hemos hecho, como diputado local hemos tomado en cuenta este problema social que se generó a raíz del cierre de AHMSA, dos personas tienen sin ingreso miles de personas, es un pleito político de eso no hay la menor duda, por ello creo que esto no se resuelve pronto" señaló.

Por otro lado, la contratación de personal en industrias con quien la CTM de Frontera tiene celebrado Contrato Colectivo de Trabajo es muy baja, eso es a consecuencia de que nadie renuncia, el trabajador no renuncia, por ello la rotación también es lenta, todos cuidan su empleo.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la central obrera señala que en el primer trimestre del año si hubo buena contratación pero después de esa fecha poco a poco s redujo, en cierta manera no hay, las industrias no abren su bolsa de trabajo, porque no necesitan nuevo personal.

Incluso hay obreros de AHMSA que piden oportunidad de trabajo pero a todos se les dice lo mismo que no se puede, lo lamentable es que muchachos egresados de carrera técnica y profesional ven con desilusión que no tienen la mínima posibilidad de ser contratados y optan por salir de la región.

"Es lamentable que eso ocurra, pero es una realidad, es urgente que se consiga la llegada de nuevas empresas, mucho se habla de que si hay interesados pero los años pasan y nada, es cierto no hay recortes de personal pero tampoco crecimiento de las industrias lo que impide generar oportunidades de empleo" señala.

Y en tema social aunque a nivel nacional se manejó la versión de que hubo cambios en el proceso de regularización la verdad, que no es cierto son movimientos internos, que van a investigar si en realidad el dinero que regresa la federación por ese concepto en realidad se invierte para lo que fue destinado.

Elsa Guadalupe García de Hoyos, dirigente de la UCDAC señala que ya investigó si acaso se aplicaron cambios pero hasta la fecha lo único que se conoce es el sistema para distribuir el dinero, es decir movimientos dentro del REPUVE que no afecta a los propietarios de unidades a regularizar.

Tampoco se ha movido la negativa de regularizar unidades con titulo que empiecen con letra como se había manejado, el costo es el mismo que desde el inicio al igual que los requisitos, por esa razón, dice que lo mejor es no dar a conocer algo que no es cierto para no alamar a los interesados.

"Lo correcto es no manejar información en otro sentido, todo el proceso sigue igual que cuando inicio, no hay un solo cambio, eso se debe conocer a los interesados para no desmotivarlos, de por sí es bajo el número de unidades que se regularizan y con esas cosas menos se van acerca" sugirió.

Nos leemos mañana..