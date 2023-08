Fuera de contrato

Y aunque por diversos medios se convocaba a trabajadores de AHMSA a dos reuniones, la realidad es que son cosas de los propios trabajadores que siguen desesperados por que todo sigue igual, y hay una pregunta muy interesante los organizadores pidieron permiso a Saúl Martínez?

Porque es cuestión de recordar que la semana pasada se traslado a la plaza del magisterio y públicamente dejó en claro que no se mueve nada, que nadie se puede reunir si no es con su autorización, incluso les exigía el retito a los empleados de confianza que se encontraban sesionando en esa plaza.

Aunque se vea como chiste pero es cierto, así lo dijo el ex huelguista de hambre, nadie puede hacer nada si no me informan o me piden permiso, válgame el señor pero es cierto lo que da una clara idea de que algo empieza a fallar en Saúl, mira que exigir, como que esta fuera de toda realidad.

Como quiera muy al pendiente si acaso se celebraron las reuniones, la verdad y siendo sincero solo desgaste tanto físico como emocional, no se puede conseguir absolutamente nada, no se ve voluntad ni de la Federación ni del licenciado Ancira, mientras el año transcurre y nos veremos en diciembre sin lana.

Por otro lado, en el mismo tema, la única manera de que trabajadores de Altos Hornos de México sean escuchados es mediante la unidad de todos, transitar por el mismo sendero y exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que los apoyen, que pongan atención en este problema, dijo Miguel Angel Reyna Adam.

El abogado señaló que una acción sería un publicado en los medios de comunicación en donde lanzan el reclamo por el desinterés mostrado en este problema que afecta a miles de familias, no solo de la región centro, también a los de Hércules y de la región carbonífera en donde no hay ingresos.

"Si pueden salir adelante para ello no deben dividirse, no formar un grupo de un sector y oro por otro lado, lo correcto es unidos y organizados, este serio problema ya es social, tomando en cuenta que se suspendió el salario y prestaciones a los trabajadores, no hay manera de recuperar ese ingreso" apuntó.

Destacó que la petición a las autoridades es que respondan, que los apoyen con alimentos y al mismo tiempo que hagan lo que sea necesario para destrabar este problema, Altos Hornos de México tiene que volver a producir, no es posible que el gigante acerero muera por lo que eso representa, enfatizó-

Y otra sindical, la industria de la movilidad con impresionantes cambios, que obligarán a empresas del ramo automotriz a modernizar y adecuar sus líneas de producción para no quedar rezagados, tomando en cuenta que en un par de años en Estados Unidos ya no se permitirá la circulación de unidades que utilicen gasolina.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM, dijo que los automóviles serán eléctricos, ese importante cambio tendrá su impacto tanto en armadoras como en las empresas que son proveedoras de ese sector, afectando las fuentes de empleo.

Destacó que cuando mucho en un par de años en Estados Unidos ya no podrán circular unidades automotrices que utilizan gasolina, poco a poco será lo mismo en todos los países del mundo, un cambio gradual dentro de la movilidad, por ello es cuestión de prepararse, enfatizó.

"Creo que es tiempo de preparar el cambio, pero también empezar a preparar la mano de obra, por ser un nuevo modelo productivo al principio se tendrán problemas por la adaptación de los trabajadores, es cuestión de empezar adaptarse a los nuevos sistemas productivos" insistió.

Nos leemos mañana..