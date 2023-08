Fuera de contrato

A modo de broma, trabajadores se preguntan si ya le pidieron permiso a Saúl, para trasladarse a Piedras Negras, a bloquear los puentes internacionales, al recordar que nadie se puede mover si no es con la autorización del ex huelguista de hambre, así que aguas con ese punto.

Ya en cosa seria, el movimiento se politizó, de eso no hay la menor duda, aunque se trate de demostrar lo contrario ellos mismos en cierta forma lo aceptan, pero que quede claro y recuerden lo que ocurre en Hércules y en Cerro de Mercado, en donde el Minero es titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

Les prometieron que les arreglarían en quince días pero el tiempo pasa y todo sigue igual, incluso ambos pueblos mineros poco a poco desaparecen al igual que la Perla, la gente migra, se van en busca de oportunidad de trabajo con eso se demuestra que no es asunto sindical.

También dicen que a final López Obrador, arrebatará la empresa a don Alonso Ancira para entregarse a los Grupo Argemen y Villacero, que eso puede ser en cualquier momento, que solo esperan se defina si se maneja por medio de quiebra o concurso mercantil, que apenas se dictamine y bolas, al menos es lo que dicen.

Por el lado sindical, es la indiferencia del gobierno federal lo que mantiene sin resolverse el tema de AHMSA, en cierta forma al Presidente le vale, por ello día con día aumenta la desesperación de los trabajadores que tienen meses sin recibir su salario y prestaciones, reiteró el Secretario General del Sindicato Democrático Minero.

Ismael Leija Escalante, recordó que en diversas ocasiones han solicitado la intervención de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación pero no hay respuesta a pesar de que el Presidente tiene información de lo que ocurre en la región por la paralización de Altos Hornos de México.

"No creo que López Obrador, desconozca lo que ocurre, pero a pesar de ello no quiere atender los reclamos, incluso ya ni tiene caso hacer pronunciamientos de ese tipo, la indiferencia oficial habla de que no hay manera de reactivar la empresa, no le interesa para nada lo que ocurre en Coahuila" apuntó.

En este sentido a Leija Escalante, se le cuestionó sobre la posibilidad de trabajadores tomen la decisión de cerrar los puentes internacionales en Piedras Negras, y dijo que no se los recomienda, pero respeta los movimientos que hagan, sobre todo porque este asunto ya se politizó.

Lo ocurrido el miércoles por la mañana en el IMSS, la falla en uno de los elevadores, obliga a que la institución invierta en modernizar ese servicio, no es posible que eso ocurra, quienes los utilizan son personas con problemas de salud y familiares que en ocasiones los acompañan, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM se sumó al reclamo de dirigentes empresariales que exigen instalar nuevos elevadores, que no representen riesgo para los usuarios pero además que no se concesionen a particulares porque tardan en llegar a solucionar el problema.

"De acuerdo a información de la propia institución la compa que opera los elevadores es de Sabinas, en ese municipio tiene su sede, por eso se prolongó el rescate de las personas atrapadas, tardaron cuatro horas en llegar, y no dejaron actuar a Bomberos ni Protección Civil" señaló.

Dijo que eso no puede ocurrir, por ello se requieren cambiar los elevadores y que no se asignen a terceros, lo correcto es que sea la propia institución quien se encargue de esas operaciones, insistió.

Nos leemos mañana