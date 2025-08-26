Anuncian cambios

Será en el transcurso de la próxima semana cuando los hoy regidores del Ayuntamiento de Monclova Roberto Plata y Glenda Suárez asuman la Presidencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario (PRI) y la Secretaria General respectivamente en esta ciudad.

Por estatutos internos de dicho Instituto Político el actual Presidente del CM Ricardo Aguirre Guerrero y su secretaria General maestra Deyanira Terraza dejarán sus cargos por así marcar las normas internas del PRI.

Ambos regidores acudirán el próximo lunes a inscribirse para el proceso interno.

De Ricardo Aguirre y su compañera de fórmula Deyanira Terrazas solo queda decir que cumplieron a cabalidad la confianza en ellos depositada y que consistio en mantener un partido estable, trabajando y plena armonía política lo cual lograron son problema alguno.

De quienes serán sus sucesores cabe destacar que con soldados del primer priísta de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien tiene como prioridad continuar trabajando a raz de suelo con la población, como hasta hoy lo ha hecho.

EL TIEMPO Y LA LEY LE DIERON LA RAZÓN

El que pacientemente espero y legalmente demostró que siempre tuvo la razón es el empresario Monclovense Eugenio Williamson Iribarren quien demandó al tristemente celebra ex alcalde Roberto Piña por el despojo de unos terrenos.

El mal recordado, nefasto y prepotente ex alcalde de Ciudad Frontera impunemente se apropió de una terrenos que juraba eran propiedad de la ciudad y los cuales intento donar a un sindicato de maestros para la edificación de viviendas.

Sin embargo el legítimo dueños de esos predios Eugenio Williamson acudió a los tribunales para demandar la devolución de sus terrenos y el abuso del hoy ex alcalde y su director de Obras públicas Roberto del Bosque quien fue comparsa del ex edil emanado de Morena.

Casi dos años después de este impune hecho la ley le dio la razón a Williamson Iribarren y fue un juez quien ordenó la devolución a sus legítimos dueños.

Hoy el ex alcalde y su esbirro Roberto del Bosque podrán enfrentar cargos por despojo entre otros delitos los cuales incluso los pueden llevar a pisar la cárcel.

Ahora sí esperamos ver al ex alcalde quien irradiaba prepotencia pisar la cárcel, eso sería un verdadero logro de la ley, llevar a dicho sujeto y quién resulte responsable al banquillo de los acusados a pagar por sus fechorías.