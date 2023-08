Fuera de contrato

No cabe la menor duda que el pensamiento y actitud de los verdaderos trabajadores de AHMSA se transforma para bien, eso se puede comprobar con la postura de unir sus oraciones, otros por buscar otra fuente de trabajo al menos hasta que la siderúrgica vuelva a producir.

También cesaron las agresiones en redes sociales, en cierta forma se relaja el ambiente, porque no se vale que a pesar de las condiciones en que se encuentra AHMSA, aún la disputan como aves de rapiña, sin respetar la situación, se les olvida que sin empresa no hay sindicato.

Además todos los obreros permanecen con la vista puesta en un solo objetivo, la recuperación de AHMSA , no hay espacio para luchas estériles, como pasa con quienes tienen tomadas las puertas, no se mueve absolutamente nada, todo sigue estancado y la recomendación es que busquen una fuente de ingreso.

Hay confianza que poco a poco aumente el número de participantes en las oraciones, que sumen su fe, dejar de lado agresiones tanto verbales como físicas, que entiendan la lectura de esta experiencia nada ganan con sindicatos, Hércules, la Perla y Cerro del Mercado no dejan mentir, así de fácil la cosa.

Por otro lado, se repararon los daños a la capilla de velación de la 288, el Látigo sigue trabajando a pesar de los intentos por marcarlo como el malo de la película ante la sociedad hace caso omiso, con los pocos recursos que salen de la capilla reparó todos los daños ocasionados.

Otro tema es la supuesta designación de Prince como delegado en Coahuila, el señor tiene más de 20 años que dejó de ser obrero de AHMSA, incluso su caso se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y perdió por completo, pero así es el minero designan aunque no sean obreros.

Pero la raza ya conoce esa historia pero como dije líneas arriba poco a nada les interesa la grilla, todos lo que quieren es que la empresa se recupere, por otro lado se les paguen los salarios atrasados y prestaciones esto puede tronar con el inicio de un nuevo ciclo escolar y es de cuidado.

Se insiste este caso no es sindical, no es de pleito es de dinero y como dijo la juez Mónica Rodríguez, antes de que tomaran las puertas de AHMS había manera de pagar aunque sea una semana pero ya no hubo venta d chatarra, así y más claro a quienes se encuentran en las puertas.

En otro comentario Teo Kalionchiz, logró recaudar más de 500 firmas para Xochil Gálvez, la aspirante de la Alianza a la candidatura a la Presidencia de la República, aquí la lectura, es la respuesta de la comunidad, y es que en realidad la mayoría de esos electores son del oriente de la ciudad.

Menos de una semana y ya estaban las firmas, y es que a la gente de aquel sector no se les olvida la mano amiga que siempre han tenido, a pesar de la fuerte división en clase social, a Teo le vale, el saluda y convive igual que la alta sociedad que con la clase media, un tema que se debe destacar.

Pero también hay que destacar que tiene todo el apoyo del alcalde Mario Dávila, cuando el edil tiene que salir por cuestiones de la administración, lo deja como su representante en todos los actos, un punto que en realidad debe de tomarse en cuenta por la honradez del Teo.

También hay que tomar en cuenta los buenos resultados como regidor encargado de hacienda, es decir donde se maneja el dinero del pueblo, la compra de parque vehicular y el fondo bancario disponible habla por si solo de que el recurso es bien empleado o bien está en el banco listo para cuando se necesite.

Nos leemos mañana..