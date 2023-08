Fuera de contrato

Sobre el tema de trabajadores de AHMSA que se paran en diversos cruceros de la ciudad en busca de apoyo monetario de la comunidad, hay diversas reacciones, unas a favor, otras en contra incluso sale a relucir cuando trataban mal a trabajadores de constructoras y prestadoras de servicio.

Recuerdan que no los dejaban subir a los autobuses asignados a sindicalizados, tampoco les permitían los sanitarios ni regaderas, en ocasiones hasta se les impedía la entrada a comedores, todos comentarios son reales y circulan en redes sociales, es gente molesta cuando recuerda esa etapa de AHMSA.

Además se ventila la situación de Saúl Martínez, obrero que estuvo en huelga de hambre, dicen que no repartía todo lo que la población aportaba, que se quedaba con la mitad, y puede que sea cierto tomando en cuenta que el señalado no aclara las cosas sobre todo cuando le dicen que lo corrieron y que ya no regrese a los puntos de guardia.

Poco a poco se van a debilitar, de eso no hay duda, al menos que el financiamiento al movimiento aumente y no solo llegue a unos cuantos, que apoyen a todos, de no ser así entonces se van a quedar en los puntos de guardia solo aquellos que en realidad reciben apoyo de otras partes, al tiempo.

En otro comentario, siguen las dudas en cuanto al proceso legal de AHMSA, si se declara como quiebra o se va a Concurso Mercantil, es cuando se presentan dudas entre los trabajadores, por aquello de que cual será el futuro laboral, también si la empresa está en condiciones de volver a operar.

Una pregunta es puede la empresa trabajar después de ser declarada en Concurso Mercantil, la respuesta es sí, segunda pregunta con los mismos patrones o nuevos inversionistas? La respuesta es con cualquiera de los dos, tercera pregunta habrá bajas de trabajadores por el concurso mercantil, respuesta no necesariamente.

Y una cuarta pregunta en cuanto tiempo más podrá trabajar la empresa? Repuesta la operación no depende del Concurso Mercantil, la empresa debería de estar en operaciones, produciendo de manera normal, pero el pleito entre dos personas impide que se reactive de inmediato.

Así se encuentra el ambiente entre los trabajadores de AHMSA de que hay desesperación de eso no existe la menor duda, ya van para 15 semanas sin recibir su salario lo que da una clara idea del serio problema que se presenta entre miles de familias que sin duda alguna son las más afectadas por ese pleito.

Por otro lado, acertada la sugerencia de la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IMSS María del Rosario Esquivel Martínez cuando exhorta a trabajadores en retiro no aceptar créditos de negocios dedicados a la usura, cobran un interés bastante pesado.

Un ejemplo es que por un préstamo de cinco mil pesos, el pensionado tiene que destinar parte de su ingreso por cuando menos tres años, esa cifra ya con interés y todo se convierte hasta en 30 mil pesos por esa razón la recomendación que primero piensen antes de tomar por ese camino.

"Aquí al edificio vienen compañeros a quejarse, pero la respuesta es la misma nada se puede hacer, firmaron un contrato que siempre es a favor del negocio, la gente no acostumbra leer las letras pequeñas y es por donde los negocios hacen lo que quieren con el cliente" indicó.

Reiteró el exhorto a no caer en manos de esos negocios, tarde se dan cuenta que cayeron en error, que por cuando menos tres años parte de su pensión se destina para cubrir los intereses, ese tipo de negocio como cualquier otro no pierde, no les importa que sean personas de la tercera edad, aplican el dicho negocio es negocio.

Nos leemos mañana..