Fuera de contrato

Sigue el tema sobre el proceso de AHMSA, actores empresariales y sindicales coinciden que el hecho de manejarse por Concurso Mercantil beneficia por igual a trabajadores y proveedores con facturas atrapadas, si las cosas se manejan bien en siete meses recibirán su dinero.

En este sentido el presidente de la CANACO Arturo Valdés Pérez, dice que ojalá y no se presenten obstáculos que alarguen el proceso, la mayoría de los proveedores ya vendieron parte su patrimonio familiar para pagar deudas pendientes incluso hasta para liquidar a sus trabajadores.

Otros con deudas bancarias hacen convenios con los bancos, una realidad que en realidad lastima a la sociedad en general, no se puede negar que eso ocurre, cuestión de analizar el tema y entender que la situación es pesada para todos, es urgente que el juicio se lleve a cabo dentro de los términos de ley.

No hay duda que desde diciembre AHMSA es tema obligado, la desesperación de los trabajadores es bastante, al igual que el resto de los acreedores que desesperadamente buscan que el juicio ya no se alargue al mismo tiempo se rescate la empresa y vuelva a operar, difícil pero no se pierde la esperanza.

Del lado sindical, será en el transcurso de la próxima semana cuando la dirigencia sindical solicite a la fiscalía la entrega del edificio de la Sección 288 que permanece bajo resguardo y vigilancia de la dependencia, pero ya se aclararon las cosas por lo tanto es tiempo de regresar al recinto sindical.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la organización sindical, recordó que por el conflicto registrado el mes pasado, la dependencia tomó el control del recinto sindical bajo el compromiso que al definirse el proceso legal entonces se entregaría a quien tuviera la razón.

"Y como ya tenemos el documento en manos en donde negaron el amparo promovido por el Sindicato Minero tenemos el derecho de recuperar el recinto para atender a los trabajadores de la planta dos de Altos Hornos de México, que acuden atender diversos asuntos" señaló.

El dirigente sindical apuntó que desde aquel día por la tarde dos unidades de seguridad pública del Estado, junto con elementos se encuentran las 24 horas del día, no permiten el acceso de nadie, por ser parte del compromiso que se hizo para detener la violencia que se registró aquel día.

En otro tema, la llamada y famosa lista escolar provoca serios trastornos a la economía familiar, por ello es conveniente que los maestros cambien ese sistema y pidan conforme se utilicen, de esa manera no ser una fuerte carga económica que cada inicio de ciclo escolar se presenta, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM explicó que los trabajadores se ven en la necesidad de solicitar anticipo de salario para estar en condiciones de surtir la lista escolar de sus hijos, incluso hay otros que presionados toman el camino de aceptar préstamos de financieras y de agiotistas.

Dijo que no tiene caso la lista escolar, tomando en cuenta que no se utiliza todo al mismo tiempo, hay meses que no se requiere, por ello la petición es que lo hagan dosificado conforme los estudiantes utilicen el material escolar, con ello dejar de ser una fuerte carga económica.

Lo anterior porque hay trabajadores que tienen de dos a tres hijos estudiando, la lista escolar es pesada, si los maestros lo hacen en partes entonces se aligeran esos gastos y no provocan problemas a la economía familiar, es un aspecto que autoridades de la Secretaría de Educación deben tomar en cuenta.

Nos leemos mañana..