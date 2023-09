Fuera de contrato

Ya es tiempo de que el Presidente López Obrador y el licenciado Alonso Ancira, se toquen el corazón y resuelvan sus diferencias, la muerte del trabajador Juan Manuel Arreguín, es una llamada de atención a quienes tienen en sus manos resolver este problema, que mantiene sin salario y paralizada Altos Hornos de México.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que en manos de esas dos personas se encuentra la salida, por ello reiteró su llamado a entender el daño que se ocasiona a miles de familias que no tienen ingresos, presentan serios problemas económicos.

"Ya no se puede seguir en este entorno, se requiere voluntad de ambas partes para levantar la empresa y generar condiciones para que empiece a pagarse los salarios y prestaciones atrasadas, la verdad que no ya es necesario que tengan consciencia del daño que se ocasiona a la comunidad" señaló.

Dijo que los trabajadores viven inquietos a pesar de que existen una serie de declaraciones el problema no se resuelve, tanto AMLO como Ancira siguen en su postura pero mientras miles de trabajadores viven días difíciles muy pesados por la falta de salario y por su fuente de trabajo.

Por otro lado, había división de opiniones en cuanto a la supuesta movilización que se aplicaría la tarde de ayer en la subida a Castaños, según se manejaba mediante redes sociales, el plan era bloquear la carretera federal 57 en protesta por la falta de respuesta de autoridades.

La convocatoria en realidad como que no fue aprobada por la mayoría, además la gente ya se cansó, de movilizaciones, incluso el lunes estaba planeado una reunión en la plaza del mariachi pero no asistió nadie, unos seis, los mismos de siempre fueron los que estuvieron presentes y no se celebró.

Cuestión de entender que no hay respuesta, ya fueron a México, a Monterrey y nada de nada, entonces como que hacer movimientos ya no deja resultados además como dicen los propios obreros, no solo en Monclova se vive ese panorama, también en Hércules, la Perla y Cerro de Mercado hay problemas.

Ahora que también se maneja la versión de que el martes se van a reunir en el edificio de la 147 y tomar decisiones, vale la pena recordar que ya hay rondines de seguridad pública por las calles de acceso al recinto sindical, y se estima que el lunes habrá presencia policiaca, no quieren problemas ni enfrentamientos.

En otro tema, buen número de trabajadores hicieron acto de presencia en la capilla de la Sección 288 en donde son velados los restos del trabajador Juan Manuel Arreguín Linares, hoy recibirá cristiana sepultura y será acompañado de compañeros de su departamento de la planta dos de AHMSA.

A manera de respeto, directivos de la Sección 288 hicieron acto de presencia y dieron el pésame a los deudos, además de reiterar que tienen disposición para acompañarlos en los tramites que tengan que hacer ante el IMSS por aquello de la pensión a la viuda y si hay menores de edad también protegerlos.

No hay duda que ese deceso fue lamentable al menos en lo personal conocí al cuate como le decían, una persona atenta, que no se metía en broncas, las ocasiones que participó en movimientos fue obligado por las circunstancias al exigir el pago de su salario y prestaciones.

Lo entreviste en el cierre de la puerta del punto nueve, después en la plaza principal nunca insultó a nadie, solo quería respuesta, el pago de sus salarios, finalmente se fue de este mundo sin recibir su salario, no hay duda una muerte siempre es lamentable más por las condiciones que lo llevó a la tumba DEP.

Nos leemos mañana..