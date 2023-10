Fuera de contrato

La verdad pesado lo que ocurrió en la clínica siete del IMSS, prácticamente se inundó incluso hubo necesidad de reubicar pacientes que se encontraban hospitalizados, y con ello evitar problemas de salud, pero la solución es invertir en mantenimiento total, terminar con las deficiencias que presenta la institución.

En este sentido el consejero estatal del IMSS Eugenio Williamson Iribarren, dijo que recibió información sobre lo ocurrido el pasado jueves por la tarde, mediante una carpeta informativa se aclaró que todo se mantiene en orden, que se aplicaron estrategias para proteger a pacientes y personal.

Dice que el problema es porque se necesita otra clínica pero no se cuenta con el terreno que se necesita, el ofrecido al norte de la ciudad, uno de los propietarios no quiso donar su parte y eso impide la inversión, mientras que el de Castaños entró a juicio legal, por la aparición de personas que se disputan la propiedad.

Ante ese escenario dice que lo correcto es invertir en mantenimiento total, aunque no hay riesgos de que la clínica siete colapse tampoco es correcto que siga en las actuales condiciones, es urgente que se autoricen recursos para dar el mantenimiento que requiere el edificio.

Por otro lado hay obreros que insisten en manejar el asunto de AHMSA a manera de política, sin entender la gravedad del asunto, la verdad se requiere mantener el orden aunque claro la presión de los trabajadores es bastante y se entiende ya seis meses sin recibir salario.

Lo malo como dicen muchos el movimiento se contaminó por la presencia de no obreros dentro de las medidas de presión, ex trabajadores fueron vistos en el último plantón afuera de la fiscalía, y no pueden decir que no eso es cierto, por esa razón hay quienes prefieren hacerse a un lado.

Siempre ocurre eso, se infiltran ajenos a los movimientos y a final se pierde el principio de la lucha, incluso los verdaderos Napistas, que son pocos pero reconocidos ya no participan, se retiraron molestos, otros quieren irse pero cuando tuvieron oportunidad no aceptaron y ahora no hay nada que hacer.

Y como se encuentra la cosa no se puede descartar que concluya el año sin que AHMSA despierte, nadie cede, los que tienen en sus manos resolver el problema siguen en su macho, a final quien se encuentra dentro del circulo son miles de trabajadores y sus familias que siguen afectadas.

En otro comentario Mario Galindo, dirigente de la CTM de Frontera calificó de relumbrón la propuesta de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, dice que si en realidad la intención es ayudar a trabajadores que legislen para reducir porcentajes en los impuestos que pagan los trabajadores.

De esa manera si llegaría el beneficio directo, tomando en cuenta que tendrían más ingresos al bajar la cantidad que pagan al fisco, además no gravar de impuesto vacaciones y aguinaldo, el fisco devora parte de esos ingresos, mientras más ganan más es el pago fiscal y afecta a las familias.

Ante este panorama insiste que por ese lado deben de transitar los legisladores, al reducir la jornada laboral, no deja nada en lo económico, porque el impuesto sigue alto, por ello insiste que se tome en cuenta su propuesta y entender que será una realidad el beneficio a millones de trabajadores mexicanos.

"Se tiene que voltear a ver al bolsillo de los trabajadores, no castigar en lo fiscal, es cuestión de analizar este punto y ver que en realidad es mejor reducir porcentajes de impuestos, y comprobar que eso sí es ayudar a la clase obrera, el beneficio les llegaría al bolsillo" apuntó.

