Fuera de contrato

Mientras que los comentarios en torno a Altos Hornos de México, siguen a todo lo que da, la realidad es que no hay avances, al contrario la empresa se sigue deteriorando y en caso de reactive se necesitarán millones de pesos para su funcionamiento, eso es una realidad que no se puede negar.

En donde se encuentran desesperados es en Hércules pueblo minero, que poco a poco se vacía, las condiciones de vida son paupérrimas, pero eso es por los bloqueos que hicieron que impidieron dar mantenimiento al equipo y retirar el agua que inundó todo el yacimiento minero y echó a perder el equipo.

Por medio de las redes sociales poco a poco se empieza a observar que tarde se dieron cuenta del engaño a donde los llevaron, además corrieron a muchos por diferencia sindical, eso ocasionó un fuerte vacío de autoridad de manera que hoy se sufren las consecuencias de esos malos movimientos.

En fin que la esperanza de reactivar AHMSA se aleja lo mismo que Micare y el resto de las minas, en verdad da lástima las condiciones como se encuentra la siderúrgica, también es cierto no se deben buscar culpables, lo correcto es encontrar salida y cuanto antes mejor por el bien de un tercio de Coahuila.

Por otro lado, obreros de 60 o más años de edad, conocieron la posibilidad de que el Seguro Social, les autorice su pensión pero se insiste corren el riesgo de que a final del día la empresa lo califique como renuncia voluntaria y perderían miles de pesos hay una gran diferencia.

Ante este panorama la recomendación es la misma que primero consulten con un especialista y les aclare las cosas, la desesperación los puede llevar a cometer un error que les puede costar mucho dinero, dejarse llevar por el desanimo a la larga traería consecuencias en su situación familiar.

También se dice que si la empresa transita por ese sendero, los obreros tienen opción de demandar y quien quite y logren algo, pero hay que tomar en cuenta que el abogado se llevaría cuando menos el 30 por ciento del monto a recibir, además es un proceso que lleva su tiempo.

Así se encuentra el panorama entre los obreros de 60 o más años de edad, a quienes la recomendación es actuar con prudencia, es cierto quizá ellos digan que ellos tienen el problema pero nunca está de más una recomendación como en este caso, así que prudencia ante todo.

En tema social, por medio de las redes sociales se sigue ofreciendo legalizar unidades que el titulo empiece con letra y de lujo, pero es falso, está comprobado que es fraude, desde el inicio de la legalización se ha cometido una serie de robos y los afectados jamás logaron recuperar su dinero.

Tanto la UCDAC como el recaudador de rentas Pablo González, en repetidas ocasiones han exhortado a no caer en manos de esas personas, pero a pesar de toda la información oficial y alertas aún hay quienes creen y después se dan cuenta que fueron víctimas de fraude, lamentablemente nada se puede hacer.

Lo correcto es esperar o bien vender la unidad y comprar otra que si entre dentro del proceso de regularización porque está comprobado que no van a entrar son unidades orientales y alemanas que no serán incluidas, por no estar dentro del Tratado de Libre Comercio.

Siempre es bueno tomar en cuenta la recomendación como en este caso, de esa manera no caer en manos de defraudadores, incluso muchas veces no los conocen en persona, los movimientos los hacen por medio de las redes sociales y por depósitos en negocios que tienen ese sistema.

Nos leemos mañana..