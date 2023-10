Fuera de contrato

Tremendo susto se llevaron un grupo de funcionarios sindicales, entre ellos Néstor Torres Terrazas, Secretario General de la Sección 147, el sábado por la noche al regresar de Abasolo en el boulevard Magisterio en San Buenaventura, la unidad e que viajaba fue impactada por otro automóvil que conducía una persona en estado de ebriedad.

El dirigente sindical narró que esa noche una camioneta GMC impactó un automóvil Beat y este a su vez impactó la camioneta Honda en donde viajaban los sindicalistas la cual es propiedad del comisionado de ajustes Jesús Romero, afortunadamente todos salieron ilesos del percance.

"Cuando las autoridades se presentaron en el lugar del accidente comprobaron que el conductor responsable se encontraba totalmente ebrio, no podía ni hablar, lo que da una idea de que no pudo frenar se desplazaba a exceso de velocidad y por el estado en que se encontraba no logró controlar la unidad" señaló.

Dijo que este accidente vuelve a reflejar que conducir en estado de ebriedad no es recomendable, se corren fuertes riesgos como les pasó a ellos que se desplazaban de manera normal pero salió al encuentro un conductor que se encontraba totalmente bajo los efectos del alcohol.

En otro tema, ante el operativo que aplica la Secretaría de Finanzas de aplicar multas a conductores que circulan en unidades con documentación vencida, la dirigencia sindical busca reunirse con funcionarios del gobierno del Estado para pedir que se conceda prórroga a los obreros de AHMSA.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que autoridades deben de entender que los obreros no reciben salario, que no se les afecte mientras pasa la contingencia actual, son conscientes de que tienen el compromiso de estar al corriente en esos pagos.

Pero no tienen para pagar, sería injusto que les apliquen sanción, porque entonces las cosas se pueden complicar, lo correcto es ser tolerantes y dar prorroga para cubrir el pago, así como lo hacen autoridades municipales, SIMAS y otras dependencias que dieron facilidades.

Confió en la buena respuesta de autoridades a la petición que se les presentará en los próximos días, con ello evitar detener e infraccionar a quienes no tienen recursos para hacer frente a esa obligación, cuando todo se componga y la empresa empiece a liberar recursos entonces sí estarán en condiciones de pagar.

Por otro lado, el paro de labores del personal del Juzgado Cuarto de Distrito, tiene a la región sin ley federal, lo mismo ocurre en todo el país luego de que el poder Judicial de la Federación no tiene movimiento, eso hace ya ocho días por lo tanto no hay amparos ni nada que proteja a los mexicanos.

En este sentido el abogado Miguel Ángel Reyna Adam, lamentó el paro y dijo que en este escenario se pueden cometer atropellos contra los mexicanos ser detenidos sin orden de aprensión y actuar con embargos de bienes en general, nadie se puede amparar por no existir ley federal.

Señaló que el movimiento dejó indefensos a todos los mexicanos, los amparos se tramitan en el Juzgado Cuarto de Distrito y en otros que operan en el Estado, pero como el personal se encuentra en movimiento entonces nada se puede hacer por ello dijo que es importante resolver el problema.

Fue la semana pasada cuando se anunció el paro hasta el 24 de octubre día que los Senadores tendrían la aprobación de la cancelación de los fideicomisos, por esa razón y como medida de presión convocaron al paro a nivel nacional con el fin de hacer presión y no se apruebe.

Nos leemos mañana...