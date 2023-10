Fuera de contrato

Un comentario muy bueno es lo relativo a la contratación de médicos y medicas sustitutos, es decir cubrir plazas en todas las clínicas y hospitales de Coahuila, la verdad tarea que no es nada fácil, siempre es complicado conseguir doctores, pero este año será diferente de eso no hay duda.

Lo anterior porque resulta que Jorge Almaraz, Jefe de Personal del IMSS en Coahuila a quien en los hospitales ya llaman el ´ Caza Especialistas´ lideró este jueves 26 y viernes 27 la convocatoria dirigida a todos los médicos y médicas sustitutos para ofertarles plazas definitivas en las diversas regiones de Coahuila.

Hay que subrayar y hacer notar, que la convocatoria no solo abarcó a los médicos y médicas de Coahuila sino que, vía remota, se enlazaron con todo el país a fin de que la oferta fuera nacional e invitar a otros médicos y médicas de otras delegaciones del IMSS, a venirse a trabajar a nuestro Estado.

Hay que destacar que la labor de Almaraz, fue buena, por ello se esperan buenos resultados, los médicos y doctoras siempre buscan grandes ciudades pero el éxito se encuentra en saber llegarles, convencerlos no es tarea fácil, pero con la actuación del "caza especialistas será otro resultado, al tiempo.

Por otro lado, duro y a la cabeza se le fue Javier Hernández del Ángel, al dirigente de los InDriver Oscar Payan, de quien dijo pese a ser licenciado no interpreta la ley, cuando dice que todos tienen derecho al trabajo, pero en el caso del sistema por plataforma operan al margen de la ley.

Además destacó que en repetidas ocasiones le han ofrecido dinero a inspectores de transporte municipal para que los dejen trabajar, no cualquier cosa, grandes sumas y convencerlos, pero la respuesta de inspectores es negativa, actúan de acuerdo a sus funciones.

También descartó que se mueva tráfico de influencia porque uno de los inspectores es su yerno, nada que ver con ese señalamiento y lo retó a que compruebe su acusación, no tiene culpa de que su hija esté casada con el inspector, por ello insiste que el señalamiento carece de validez.

Lo invitó a analizar sus comentarios sobre todo que le diga si operan de manera legal, también que desmienta si no ha ofrecido dinero a los inspectores, que diga la verdad y que deje de involucrar temas familiares, en este caso se aplica la ley por ello se molestó el licenciado.

En otro tema, resulta que los chavos de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IMSS no tienen condiciones físicas ni de salud para participar en movimientos de protesta callejeros, están impedido para no arriesgar su salud, son personas ya grandes que no están para esos movimientos.

María del Rosario Esquivel Martínez, dirigente de la Asociación, señaló que todos los agremiados son personas ya grandes, la mayoría de la tercera edad y aunque les gustaría participar en movimientos contra el Presidente López Obrador, que cumpla con su promesa de pensiones dignas.

Si apoyan pero moralmente desde una trinchera en donde no expongan su salud, todos presentan problemas de salud entonces salir a la calle no hay duda que representa riesgos de sufrir complicaciones, entonces la aportación de los agremiados será con comunicados en medios de comunicación.

"Hay movimiento de pensionados pero no son de nuestra agrupación, claro que nos sumamos al reclamo, el Presidente en su campaña ofreció buenas pensiones pero es falso, sigue la calificada como mínima de tres mil pesos que no alcanza a cubrir las necesidades" señaló.

Nos leemos mañana..