Fuera De Contrato

Es muy importante que el gobierno Federal pueda resolver a la brevedad esta situación de Altos Hornos de México, pues es una situación que está en sus manos, si bien el poder judicial tiene que definir a través de la subasta, pero quien tiene los alcances, el presupuesto y la forma de hacer algo en torno al tema es el gobierno federal, dijo el Gobernador.

Manolo Jiménez Salinas, reitero que su gobierno ha estado abierto para poder apoyar en todo lo necesario y en base a ello, confió que haya respuesta pronta de la Federación de cómo solucionar esta situación de AHMSA al insistir que a empresa quebró por un pleito político, eso todo los conocen.

"Entonces, pues si hubo esa situación, además hay algo, el nuevo gobierno federal asumió el compromiso de solucionarlo, además de que la solución sea echar a andar el tema de AHMSA, entonces nosotros estamos puestos para apoyar todo lo que genere economía y desarrollo, pero sí, es muy importante el apoyo y la solidaridad del gobierno federal para solucionar el problema" estableció.

Jiménez Salinas, destacó que sí es muy importante el apoyo y la solidaridad del gobierno federal para solucionar el tema de AHMSA, para ser más claros, así como el gobierno Federal anterior destruyó o intentó destruir a la empresa, pues el nuevo gobierno federal tiene que llegar a reconstruir y a echar a andar, enfatizó.

Por otro lado y en el mismo tema, tanto la juez federal como el Síndico tienen el compromiso de dar la cara a los ex trabajadores de AHMSA, programar una visita a la ciudad convocar a reunión y aclarar el estado que presenta el proceso de quiebra es mucha la inquietud que existe entre los afectados.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero dijo que mientras esos dos encargados de manejar la quiebra no conozcan la realidad de lo que viven miles de familias, el proceso de quiebra va a seguir lento ante la desesperación de todos los ex trabajadores.

"La juez vive en México a más de mil 200 kilómetros, no conoce la región, mientras que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, aunque dice que está cerca en Monterrey, la verdad que nadie conoce donde reside, esa es la razón por la cual no dan la cara a los afectados" indicó.

Señaló que tiene información en el sentido de que el Gobierno Federal sigue metido en el asunto y cuida que todo se maneje conforme a derecho sin embargo no convence a ex trabajadores que resultaron afectados por el cierre de la empresa y es mucha la desesperación que mantienen.

En otro tema, la cámara de diputados aprobó la ley de desconexión digital que impide a patrones o jefes interrumpir el descanso de trabajadores, ya no podrán ser molestados por ningún medio como actualmente ocurre que por mensajes o llamadas los obligan a contestar preguntas.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral dijo que el siguiente paso es enviar la propuesta de ley a la Cámara de Senadores para su aprobación y después publicarse en el Diario Oficial de la Federación, posteriormente enviarse a los Estados para su legislación y aprobación.

Señaló que la ley lleva la intención de terminar con la mala práctica patronal de molestar a sus trabajadores cuando se presentan problemas en la empresa, industria o negocio sin importar, hora o día, tampoco si es descanso, con la ley todo eso va a terminar y los patrones se tienen que ajustar.

"Vamos a esperar el contenido de la ley para estar en condiciones de conocer las sanciones que se aplicarán a patrones que incumplan y sigan obligando a sus trabajadores a responder aunque sea su descanso o bien fuera de su horario de trabajo, eso será violar la ley y se aplicarán sanciones" señaló.

Nos leemos mañana..