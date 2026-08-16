Se sigue manejando diversas versiones

Mientras se sostiene que el 25 de septiembre en cierta forma e día D para AHMSA, por otro lado, hay ex trabajadores que no descartan de nueva cuenta se declare desierta la subasta y tendría que transcurrir otros siete meses para otra convocatoria alargando el malestar de los afectados.

Por supuesto que el tema debe de analizarse de manera tranquila, hay que recordar que los ex trabajadores han sido claros cuando dicen que no van aceptar una indemnización que no sea basada en los Contratos Colectivos de Trabajo y es donde se debe poner mucha atención de autoridades.

Lo anterior porque no se descarta reacción si acaso se paga de acuerdo a la ley de quiebra una fuerte diferencia en el monto, por lo tanto se tiene que estar preparado por si acaso eso llega a ocurrir, claro hablamos si a caso la empresa en realidad se vende, pero de que se tiene que estar prevenido de eso no hay duda.

Otro tema es lo relativo a la petición de trabajadores afectados por la cancelación del pago de la beca estudiantil, aunque buscan la manera de que les paguen, la verdad es imposible, solo se consigna el pago de indemnización no hay otro concepto que obligue a pagar una prestación.

Además si acaso los ex trabajadores no aceptan el pago que les ofrecen entonces no va a pasar nada, legalmente el dinero se puede depositar en una cuenta bancaria, es cuestión de recordar lo que pasó con Mexicana de Aviación, cinco trabajadores no aceptaron el pago y no pasa nada.

Lo único cierto es que ellos pierden cada año se devalúa la cantidad por la inflación y aunque dicen que tienen demanda interpuesta la verdad que es perder el tiempo, porque se aplicó la ley, y eso miso puede ocurrir en el caso de los ex trabajadores de Altos Hornos de México.

Si acaso intentan movimientos simplemente no procede, claro que habrá quienes inciten a cometer ese delito pero ya para entonces habrá acciones legales, claro se insiste todo eso siempre y cuando la empresa en realidad se venda, mientras hay que saber espera con calma no hay de otra.

Po supuesto que por el ánimo de los trabajadores esa palabra les puede parecer ofensiva pero por más intentos que hagan porque eso termine no es un asunto fácil, es algo muy serio y complejo, se requiere la intervención del Gobierno Federal de lo contrario nunca se va a vender, así de simple.

En tema social, los cambios bruscos de temperatura y el consumo de agua muy fría ha provocado un repunte de afecciones en las vías respiratorias altas, principalmente faringitis principalmente en menores de edad como en adultos, reportaron médicos del Centro de Salud Leandro Valle.

El doctor Servando Pérez Aparicio, dijo que es común que en temporada de calor, se registren esas enfermedades, por la falta de cultura de la persona que llegan a un lugar fresco, consumen agua muy helada y es cuando se presentan los serios problemas de salud, indicó.

Señaló que hasta la fecha no tiene registros de pacientes con el llamado golpe de calor ni tampoco por problemas gastrointestinales, la mayoría son por dolor e infección en garganta y vías respiratorias, por ello exhortó a la población a tomar acciones de protección sobre todo evitar cambios bruscos de temperatura.

"Es común que al llegar a casa u otra parte, se acostumbra que hay aire acondicionado, las personas no toman precaución por el cambio de temperatura, a eso se suma que para mitigar el calor consumen agua la mayor de las veces muy helada y es cuando se presenta el problema de salud" dijo.

Nos leemos mañana..