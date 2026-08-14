Sigue nervioso el sector automotriz

Mientras no concluya la revisión del T-MEC el sector exportador seguirá nervioso y aplicando estrategias para no afectar las fuentes de trabajo, incluso no se descarta la aplicación de paros técnicos en un claro intento por no lastimar las fuentes de trabajo, dijo Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM, señaló que las condiciones del mercado para el sector exportador no son de todo favorable, incluso a nivel nacional las armadoras son las más afectadas, llevándose en el camino a sus proveedores que generan miles de empleos en el país.

Señaló que la postura del Gobierno de Estados Unidos, de proponer revisar cada año el tratado en cierta forma impide que los empresarios puedan programar a largo plazo porque en un año pueden presentarse muchas cosas que cambien la estructura de producción en el país.

"No podemos negar que mientras la delegación mexicana que negocia el tratado actúe conforme a lo que representa el tratado comercial y se ponga seriedad al asunto, lo que resta del año podría obligar a exportadores a cambiar las reglas del juego del mercado afectando las fuentes de trabajo" pronosticó.

Por otro lado, mientras en Monclova siguen los comentarios sobre la posibilidad de que se apliquen acciones de protesta si en la segunda convocatoria no se vende Altos Hornos de México en Hércules y la Perla, siguen sin conocer la realidad a pesar de que son cientos de trabajadores afectados.

Mediante escrito los inconformes señalan que mucho se ha dicho de la existencia de abogados de oficio, pero al menos en esos dos minerales no hay nada, desconocen si es real que tengan la forma de conocer a los abogados, porque solo los conocen por medios de comunicación.

Se quejan porque ni el Consejo de la Judicatura Federal ni el juzgado federal, mucho menos el sindico designa una persona que se presente en los minerales para platica, aclarar todas las dudas y de esa manera tranquilizar el ambiente entre las pocas familias que aún viven en esos lugares.

Exigen que la próxima semana cuando se reanuden actividades en el juzgado federal se tome en cuenta la petición de enviar abogados para que los asesoren, al destacar que aunque dicen que tienen que hacerlo por internet la mayoría de los trabajadores no conocen la forma de bajar la información.

En otro tema, el fuerte calor que se registra en la región obligó a constructores a extremar medidas de seguridad entre albañiles que son los más afectados por las condiciones climatológicas que se registran, de esa manera evitar que se presenten problemas de salud por el llamado golpe de calor.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que los albañiles aunque son personas acostumbradas a trabajar bajo las inclemencias del tiempo tienen derecho a contar con medidas sanitarias, incluso hacen un alto en su jornada para refrescar su cuerpo.

Otro optan por empezar a trabajar más temprano, avanzan en sus actividades de forma que cuando la temperatura sube pueden descansar al mismo tiempo se les entrega electrolitos para proteger su salud, y ponen especial atención en sus alimentos para que estén en condiciones de ser consumidos.

Dijo que por esas acciones no hay reportes de albañiles afectados por el llamado golpe de calor, diarreas o deshidratación que son las enfermedades más comunes en esta temporada de calor, mientras el calor no baje seguirán aplicándose todas las acciones necesarias para la protección de su salud.

Nos leemos mañana..