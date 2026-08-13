No van a sacar el montacargas: Leija

Al considerar que no se justifica la petición de la empresa Bravo de retirar el interior de Altos Hornos de México el montacargas que reclama como propio, el dirigente Ismael Leija Escalante, dijo que esa acción tendrá que esperar hasta después del remate de la empresa porque no van aceptar que lo saquen.

"Nosotros tenemos más de tres años en espera de que la situación se arregle y seguimos en espera, entonces la empresa Bravo puede esperar otros meses más, es definitivo que no se va a permitir que lo saquen, la jueza federal y el sindico tienen el compromiso de apoyar a los ex trabajadores" apuntó.

Dijo que las manifestaciones de inconformidad de los ex trabajadores se justifican en razón de que son los más afectados por la quiebra y ya son más de tres años en espera, por ello apoya la postura de que no permitir el retiro del montacargas, hasta que la empresa se venda, sentenció.

Incluso fue claro al destacar que apoya el acuerdo de un grupo de ex trabajadores que tomaron la decisión de bloquear el puente internacional de Piedras Negras si el próximo 25 de septiembre AHMSA no se vende, eso demuestra el fuerte problema emocional que presentan.

En otro tema, no es la primera ocasión que Monclova presenta problemas económicos, en las últimas tres décadas fueron varias las ocasiones que hubo conflictos que envolvían a Altos Hornos de México y pegaba en el comportamiento social, recordó el presidente de la Unión de Organismos Empresariales de la Región.

Oscar Mario Medina Martínez, dijo que por lo anterior de nueva cuenta se puede adelantar que esta ocasión volverá a ocurrir lo mismo, la ciudad va a resurgir, pese al cierre de AHMSA hay otras maneras para salir adelante, eso siempre ha ocurrido y volverá a presentarse.

Al líder empresarial se le cuestionó si en esta ocasión será posible revertir el serio problema que se registra en la ciudad y respondió que sin duda alguna eso será posible, para ello existen condiciones que permite visualizar que esto no ha terminado al contrario ni un paso atrás.

"Somos muchos los que no somos de Monclova, tengo cerca de cuatro décadas viviendo aquí, me siento parte de los monclovenses, me siento orgulloso por todas las veces que hemos salido adelante y no está ocasión no será la excepción, hay que mirar para adelante y juntos lograr la faena" indicó.

Por otro lado, las luces rojas vuelven a encenderse en el sector automotriz, incluso el líder cetemista Tereso Medina Ramírez, mostró confianza en que las cosas se puedan revertir, sobre todo ante la política arancelaria que aplica el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Al menos en la región el impactó sería enorme, es cuestión de recordar que aquí operan cuando menos unas diez empresas que giran alrededor del sector automotriz son proveedoras y generan miles de empleo, tanto directos como indirectos lo que da una clara idea del problema.

Por su parte actores empresariales coinciden que es tiempo de reforzar la negociación por la vía diplomática no esperar más tiempo y hacer todo lo posible por dar un giro diferente a la postura del Presidente de los Estados Unidos, que busca revisar y renovar el Tratado Comercial cada año.

Lo mismo dicen dirigentes sindicales, no hay manera para seguir tranquilos, al contrario se tiene que manejar la negociación de acuerdo a la importancia que representa para la economía regional, no se puede seguir con la postura de que sea anual la revisión porque no se pueden hacer proyecciones en actividad productiva.

Nos leemos mañana..