Gran confusión por las listas

Pese a que no es oficial, la circulación de una lista donde se manejan supuestos montos de pagos a trabajadores de AHMSA, movió el ambiente a grado que empezaron los comentarios en todos los sentidos y la verdad eso solo vuelve a confundir a los obreros interesados.

No hay duda que ese tema de la quiebra de AHMSA genera cientos de reacciones a grado que desde Hércules piden información en ese sentido porque señalan que no tienen absolutamente nada de información y eso genera confusión tomando en cuenta el interés colectivo.

Lo correcto es pedir que el síndico publique la lista oficial, que haya información real, porque en realidad aunque se encuentra lejana la posibilidad de que en la segunda subasta la empresa se venda, no deja de inquietar a los trabajadores que desafortunadamente todo se creen.

Y mientras siga ese juego de letras, más se mueve el ambiente, todos piensan que la segunda convocatoria es la varita mágica que les permitirá recibir su liquidación entonces es un aspecto que en verdad se tiene que tomar en cuenta, hay quienes se empezaron a endeudar pensando que viene la liquidación.

Incluso tan así es el ambiente que tanto viudas como madres que tienen pensión alimenticia empezaron a manejar números, en el caso de las viudas preguntan si ellas recibirán el dinero o si hay necesidad de manejar un juicio para que un juez ordene se les entregue el dinero.

En el caso de las madres con pensión alimenticia también hacen cuentas y dicen que se les descuente los tres años que no han recibido la pensión de sus menores hijos, es decir quieren retroactivo, desde que dejaron de recibir el dinero semanal lo dicho toda la información genera confusión.

No hay duda que en ambos casos tienen razón pero se insiste antes de empezar a manejar esa petición primero tienen que entender que mientras la empresa no se venda no se puede pensar que ya tienen el dinero en sus manos, es ilógico, porque de manera oficial no se ha dicho absolutamente nada.

Lo peor que sigue circulando todo tipo de información que en mala onda hacen ver que la venta de AHMSA es un hecho cuando en realidad ni siquiera se ha publicado la segunda convocatoria y después de que eso ocurra habrá que esperar mínimo otro mes, es como se maneja el proceso y falta ver si no se declara desierta.

En ese sentido el empresario Eugenio Williamson Iribarren, dice que mientras el Gobierno Federal no se involucre y genere condiciones para la venta no habrá nada, porque son millones de pesos que se adeudan a dependencias federales y eso es un punto que toman en cuenta empresarios.

La única forma de avanzar y en realidad conseguir la venta, es con información del Gobierno en el sentido de cómo se va a manejar la deuda, además genere condiciones para dar estímulos, tomando en cuenta que poco a poco la empresa se devalúa porque el equipo se deteriora.

"Hay muchos robos, tubería y equipo que en cierta forma ya no sirve, otras requieren mantenimiento, la empresa requiere mucho dinero para volver a funcionar, eso por esa razón que se requiere la participación del Gobierno Federal, de lo contrario todo seguirá igual" pronosticó.

Fue claro al destacar que aunque hay quienes dicen que el Gobierno Federal nada tiene que hacer, la verdad que es un tema en ese nivel, es falso que el Estado y el Municipio pueden hacer algo, es un problema federal, por lo tanto se requiere que se generen condiciones de lo contrario todo seguirá igual y pasarán los años y nada.

Nos leemos mañana..