Ni quien la apoye...

Sin duda alguna el destino de la ex alcaldesa de Múzquiz Tania Flores Guerra está cada vez más negro, más difícil, y mucho más complejo.

Y es que sintiéndose apapachada, (sin motivo alguno) por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo por ser militantes ambas de Morena, la ex munícipe se daba el gusto, de gritar, amenazar, ofender y hasta desviar recursos.

Sin embargo ese "apoyo" qué solo existió en la fantasiosa mente de Tania, fue eso, solo una ilusión que ella misma fue creando pero que poco a poco está quedando demostrado que fue de inicio a fin una burda mentira.

Fue ayer durante las llamadas conferencias "mañaneras" cuando Sheibaum Pardo fue cuestionada sobre Tania y otra alcaldesa acusadas de corrupción.

La presidenta del País fue tajante al decir que absolutamente nadie, pero NADIE está por encima de ley.

Indicó que todos los funcionarios que incurran en actos de corrupción deberán de ser sancionados y encarcelados.

Dejo entrever que estaba ya plenamente enterada de los actos mencionados e insistió que será la ley la que los sancione conforme a derecho.

Ante esto Tania quien sigue en prisión Acusada de peculado entre muchos otros delitos tiene frente a ella un panorama nada halagüeño y eso lo sabe ella, su hermano el Diputado Antonio Flores y toda su familia.

Serán pues dos o tres meses en los cuales continuará su procesos en prisión por ser vinculada a la acusación y los mismos en que Tania tendrá la oportunidad de darse cuenta que haberle hecho caso a su asesor de cabecera Ricardo Mejía Berdeja solo le ha causado problemas, cárcel y menos dinero s sus cuentas bancarias.

EL QUE LA HACE LA PAGA: FISCAL

Las palabras del Fiscal General de Coahuila Federico Fernández Montañés quedarán grabadas para la posteridad de que no solo son líneas que se leen, si no son, frases que se aplican.

Asi quedo demostrado ayer cuando un hombre quien cobardemente asesino a su cónyuge y huyo rumbo a la Unión Americana.

No pasaron ni 24 hrs cuando los Agentes de Investigación Criminal de esta región dieron con la ubicación del sujeto y se iniciaron los protocolos internacionales de cooperación policíaca entre Coahuila y la Unión Americana.

Tan pronto y concluyeron con la tramitología, un grupo especial de agentes estadounidenses cateaeron un domicilio en San Antonio en el vecino Estado de Texas y detuvieron al asesino Monclovense.

La familia de la joven mujer asesinada se enteró rápidamente de la detención y volcaron en Júbilo por este gran logro.

Ahora la Fiscalía de Coahuila está integrando el papeleo para que este cobarde asesino sea entregado a la Justicia de Coahuila.

PREMIOS JUVENTUD

Enrique Martínez Morales Secretario de Desarrollo Social de Coahuila anduvo ayer por la región Centro de Coahuila para presentar la convocatoria de lo que serán los premios Estatales a la Juventud

El funcionario tiene la instrucción de presentar y vigilar el desarrollo y participación de las juventudes de esta zona.

Inició con una conferencia de prensa donde dio a conocer los pormenores de esta convocatoria y posteriormente se reunión con jóvenes dirigentes de diversos organismos juveniles para darle una adecuada difusión a este concurso convocado por el Gobierno de Coahuila.

TACTICA Y ESTRATEGIA

Mi táctica es

mirarte, aprender como sos

quererte como sos

mi táctica es

hablarte y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible

mi táctica es

quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos

mi táctica es

ser franco y saber que sos franca

y que no nos vendamos

simulacros

para que entre los dos no haya telón

ni abismos

MI estrategia es

en cambio

más profunda y más

simple

MI estrategia es

que un día cualquiera

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

por fin me necesites.