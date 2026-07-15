La jueza ya dijo que no puede estar contra la ley

Pese a que trabajadores de Altos Hornos de México, insisten que no van a permitir quela liquidación sea inferior a lo que les corresponde en reunión con Julián Torres Avalos, le aclaró que en ese aspecto no puede salirse de lo que dicta la Ley de Quiebras y tiene que ajustarse a ella.

"Por esa razón lo que buscamos es un punto medio, es decir que nos paguen más de lo que dicta esa ley, es por humanidad, esa es la razón por la cual seguimos en lucha, tampoco se pueden manejar cifras o montos para no engañar a los compañeros que esperan información real" señaló.

Dijo que aunque hay quienes manejan números la realidad que lo primero es esperar que se publique la segunda convocatoria para estar en condiciones de conocer si se vendió o no, es decir primero la venta, después vendrá la negociación en cuanto al tema de liquidación, expresó.

Señaló que la lucha sigue, y aunque se ofreció que para el 14 de julio estaría lista la segunda convocatoria es tiempo que no hay información en ese sentido, pese a la urgencia de que se publique por ser la manera de tranquilizar el ambiente entre los ex trabajadores afectados, puntualizó.

Por otro lado en ese mismo sentido, después de diez años en quiebra Mexicana de Aviación fue rescatada por el Gobierno Federal y aunque parezca mentira hay seis trabajadores que siguen sin recibir su liquidación, es decir no aceptaron lo que les ofrecieron y siguen en espera.

La verdad que nada van a conseguir, simplemente es cuestión de recordar que la aerolínea sigue operando de manera normal, el resto de la plantilla de trabajadores aceptó y recibió lo que les ofrecieron, el comentario es que eso puede ocurrir en AHMSA, habrá quienes no acepten pero nada se podrá hacer.

Claro en el supuesto de que AHMSA se venda entonces es cuando se van a presentar los problemas si no les llegan al monto que ellos piden, de que puede convertirse en problema social de eso no hay duda, pero insistió primero hay que ver si en realidad la empresa pasa a otras manos.

Porque es cuestión de recordar que mucho se ha dicho de que si hay interesados pero hay gente que conoce del caso y dice que es difícil que empresarios le metan dinero, sobre todo porque se busca que se venda en una sola presentación y es donde existen interrogantes por el estado en que se encuentra el equipo.

En otro tema, la huelga en Nacional Monte de Piedad sigue adelante ya son ocho meses y medio y no hay avances a pesar de las mesas de diálogo que se han instalado, a la intervención de la Secretaría de Trabajo y de Gobernación no se ha logrado un acuerdo definitivo.

Incluso la dirigencia sindical asegura que el plan de la administración de Monte de Piedad es desaparecer este sistema de empeño y migar a una financiera, de esas que prestan dinero en efectivo pero sin dejar prendas en garantía, es decir perder el principio para el cual fue creado.

Esa es la razón por la cual quieren que el sindicato desaparezca y con ello el Contrato Colectivo de Trabajo, incluso hay evidencias de que buscan cansarlos por hambre ya que no tienen fondo de resistencia, es poca la ayuda en efectivo que les llega de otras organizaciones sindicales.

A final lo que están molestos son los clientes, aquellos que ya pagaron su crédito pero por el movimiento no pueden recuperar sus prendas, lo mismo quien paga lo tiene que hacer en un banco porque de lo contrario los intereses crecen sin importar que no es culpa del cliente el no pagar.

Nos leemos mañana..